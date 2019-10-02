Рада приняла законопроект, открывающий космическую отрасль для частных компаний

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В прошлом месяце стало известно, что группа депутатов из партии «Слуга народа» внесла в Верховную Раду законопроект №1071, чтобы позволить частным компаниям заниматься космическими разработками в Украине. 13 сентября этот законопроект с рядом поправок был принят в первом чтении, а на сегодняшнем пленарном заседании украинский парламент принял его во втором чтении и в целом. За проголосовали 308 депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, текст которой обнародован на сайте Верховной Рады, принятие этого закона обеспечит создание конкурентной среды для развития наряду с государственными космическими предприятиями фирм частной формы собственности, а также будет способствовать к привлечению инвестиций в космическую отрасль Украины.

Напомним, сейчас в Украине деятельность, связанную с испытанием, производством и эксплуатацией ракет-носителей, могут осуществлять только госкомпании.

Согласно тексту документа, основными принципами космической деятельности в Украине являются: господдержка коммерциализации космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины; открытие космоса для граждан и юридических лиц и возможность свободно исследовать и использовать космос, включая использование космического пространства и ресурсов, содержащиеся в нем, с ограничениями только, когда это необходимо для обеспечения соблюдения интересов национальной безопасности.

Также подчеркивается важность содействия международному сотрудничеству, сохранения и развития существующих международных связей в космической отрасли с учетом национальных интересов.

Законопроект также переводит ведение космической деятельности из лицензируемого в осуществляемое в декларативном принципе.

Теперь осталось дождаться, когда в Украине появится условная SpaceX, которая поведет индустрию к новым рубежам.

Источник: ВРУ