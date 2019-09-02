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Депутаты хотят открыть космическую отрасль для частных компаний

Депутаты хотят открыть космическую отрасль для частных компаний

Депутаты хотят открыть космическую отрасль для частных компаний


Группа депутатов из партии «Слуга народа» внесла в Верховную Раду законопроект, который позволит частным компаниям заниматься космическими разработками в Украине. Соответствующий документ был зарегистрирован наряду с остальными в первый день работы нового украинского парламента. В числе первых на него обратил внимание ресурс Liga.net.

Законопроект предлагает вывести из-под государственных ограничений такие сферы деятельности как разработка, испытание, производство и эксплуатация ракет-носителей, в том числе с их последующими космическими запусками с любой целью.

Предприниматель, желающий заниматься космической деятельностью, должен будет подать в центральный орган исполнительной власти, отвечающий за космос, декларацию о начале деятельности в этой сфере. Также будет работать программа сертификации с выдачей соответствующий разрешений на осуществление разного рода космической деятельности, включая разработку и обеспечения запуска ракеты-носителя и космического аппарата, а также возвращение космического аппарата или его составных частей с околоземной орбиты или космического пространства на Землю.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении профильных комитетов. Надо ли лишний раз напомнить, что законопроекту для вступления в силу еще предстоит пройти все необходимые этапы (голосование в ВРУ и подписание президентом).

Предвосхищая иронию по этому поводу, лучше поздно, чем никогда. Особенно с учетом недавних новостей: в прошлом месяце КБ «Южное» впервые в современной истории провело огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», изготовленного собственными силами, без привлечения других предприятий.

Источник: ВРУ и Liga.net

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