Депутаты хотят открыть космическую отрасль для частных компаний

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Группа депутатов из партии «Слуга народа» внесла в Верховную Раду законопроект, который позволит частным компаниям заниматься космическими разработками в Украине. Соответствующий документ был зарегистрирован наряду с остальными в первый день работы нового украинского парламента. В числе первых на него обратил внимание ресурс Liga.net.

Законопроект предлагает вывести из-под государственных ограничений такие сферы деятельности как разработка, испытание, производство и эксплуатация ракет-носителей, в том числе с их последующими космическими запусками с любой целью.

Предприниматель, желающий заниматься космической деятельностью, должен будет подать в центральный орган исполнительной власти, отвечающий за космос, декларацию о начале деятельности в этой сфере. Также будет работать программа сертификации с выдачей соответствующий разрешений на осуществление разного рода космической деятельности, включая разработку и обеспечения запуска ракеты-носителя и космического аппарата, а также возвращение космического аппарата или его составных частей с околоземной орбиты или космического пространства на Землю.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении профильных комитетов. Надо ли лишний раз напомнить, что законопроекту для вступления в силу еще предстоит пройти все необходимые этапы (голосование в ВРУ и подписание президентом).

Предвосхищая иронию по этому поводу, лучше поздно, чем никогда. Особенно с учетом недавних новостей: в прошлом месяце КБ «Южное» впервые в современной истории провело огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», изготовленного собственными силами, без привлечения других предприятий.

Источник: ВРУ и Liga.net