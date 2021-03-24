Райан Рейнольдс сообщил новую дату премьеры фильма Free Guy / «Персонаж»

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Райан Рейнольдс, играющий главную роль в фильме Free Guy / «Персонаж», в присущей ему манере анонсировал очередную дату премьеры картины. Дело в том, что релиз ленты уже несколько раз переносили, но актер уверяет, что в этот раз дата окончательна. Ну разве что, если не…

Фильм должен выйти в прокат 13 августа, хотя изначально премьера была намечена еще на лето 2020 года. Но, как мы знаем, пандемия COVID-19 серьезно влияет на планы компаний, поэтому лишь понадеемся, что больше переносов не будет.

Напомню, Free Guy / «Персонаж» рассказывает историю о рядовом NPC онлайн-песочницы, напоминающей смесь Grand Theft Auto и Fortnite, который внезапно узнает, что живет в видеоигре. На нашем сайте, кстати, выходило интервью с режиссером фильма Шоном Леви, который поделился подробностями о картине.

Кроме Райана Рейнольдса, в фильме также играют ​Тайка Вайтити, Джоди Комер, Уткарш Амбудкар, Джо Кири, Лил Релл, Оуэн Бурк и другие.

Источник: CBR