Райан Рейнольдс сообщил новую дату премьеры фильма Free Guy / «Персонаж»
Райан Рейнольдс, играющий главную роль в фильме Free Guy / «Персонаж», в присущей ему манере анонсировал очередную дату премьеры картины. Дело в том, что релиз ленты уже несколько раз переносили, но актер уверяет, что в этот раз дата окончательна. Ну разве что, если не…
We figured it out! #FreeGuy 👕 pic.twitter.com/fLOd9gqvk0
— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 23, 2021
Фильм должен выйти в прокат 13 августа, хотя изначально премьера была намечена еще на лето 2020 года. Но, как мы знаем, пандемия COVID-19 серьезно влияет на планы компаний, поэтому лишь понадеемся, что больше переносов не будет.
Напомню, Free Guy / «Персонаж» рассказывает историю о рядовом NPC онлайн-песочницы, напоминающей смесь Grand Theft Auto и Fortnite, который внезапно узнает, что живет в видеоигре. На нашем сайте, кстати, выходило интервью с режиссером фильма Шоном Леви, который поделился подробностями о картине.
Кроме Райана Рейнольдса, в фильме также играют Тайка Вайтити, Джоди Комер, Уткарш Амбудкар, Джо Кири, Лил Релл, Оуэн Бурк и другие.
Источник: CBR