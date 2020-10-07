«Персонаж» (Free Guy) – это, как если бы у «Шоу Трумена» и «Первому игроку приготовиться» родился ребенок, которого вырастил бы «Назад в Будущее»

В этом году выход кинотеатральных новинок оказался очень непредсказуемым, но пока 10 декабря в Украине ожидается премьера нового фильма «Персонаж» (Free Guy) режиссёра Шона Леви (трилогия «Ночь в музее», сериал «Очень странные дела» и другие) с Райаном Рейнольдсом в главной роли, который также выступил продюсером картины. ITC.UA удалось побывать на онлайн пресс-конференции, на которой также присутствовали Райан и другие актёры фильма: Джоди Комер, которая играет Милли/Молотову, Джо Кири, исполнившего роль Киз, Лил Релл Говери (Бадди), а также Уткарш Амбудкар (Маусер).

Шон, расскажите, где вы черпали вдохновение для фильма «Персонаж» (Free Guy)?

Шон: Сценарий фильма мне и Райану прислал Мэтт Либерман. Это был оригинальный сценарий, и нам сразу стало ясно, что это феноменальная идея. Сразу захотелось снять фильм о второстепенном персонаже, который однажды понимает, что тоже имеет свободу воли и может менять мир вокруг себя.

Но нас заинтересовала не только задумка для фильма, события которого разворачиваются в игровом мире. На тот момент, возможно, даже важнее были темы, проблемы, которые поднимались в нем. С этими проблемами было очень легко себя ассоциировать. Это было в 2018 году, сам фильм мы сняли в 2019. И вот мы в 2020 году, и нам и сейчас очень близка мысль, что, постойте, возможно, мир не обязательно должен быть таким, как есть. Возможно, мы можем влиять на то, что нас окружает.

В этом году это особенно актуально. А теперь вопрос к Райану. В прошлом году на Brazil Comic Con вы сказали, что «Персонаж» – это ваш лучший опыт пока что. Объясните, пожалуйста, что вы имели ввиду?

Райан: Не думаю, что я прямо так и сказал, просто потому, что это же могут услышать мои дети, понимаете? Но точно мог сказать, что это был лучший опыт съемки в фильме и, наверное, мой лучший фильм на данный момент. А все потому, что это очень актуальная лента для нашего времени. Да, тот же «Дедпул» на момент выхода был актуальным для поклонников комиксов. Но «Персонаж» обращается к более широкой аудитории, и заставляет задуматься над тем, где мы и кто мы в этом мире. Так что, возможно, пока что это мой любимый фильм.

Ну а кроме того, в фильме невероятный актерский состав. Не каждый день удается поработать с людьми, которые привносят что-то неожиданное и делают тебя сильнее. На каждого из них можно на 100% положиться, и это для меня было очень важным.

Вопрос для Шона, этот фильм – не просто блокбастер, он также балансирует на грани комедии, экшна, романтики, и вот интересно, как удалось удержать эти три элемента в балансе?

Шон: Настроение, баланс фильма – это моя работа. Съемка, игра актеров – все важно, но главная задача – передать правильное настроение. Я понимал, что фильм должен быть одновременно зрелищным и развлекательным, и, надеюсь, это у меня получилось.

В ходе работы над фильмом мы с Райаном решили, что временами нужно отдаться моменту и понять, что самому фильму нужно, чтобы получиться. Например, отношения Бадди и Гая. В них столько теплоты именно благодаря тому, что Релл и в жизни такой: веселый и с огромным сердцем. И мы добавили эту особенную связь героям Релла и Райана.

Точно так же произошло и с Уткаршем: его комедийный талант помог лучше показать на экране геймеров-программистов.

Или вот когда мы с Райаном носились туда-обратно на съемки между Бостоном и Нью-Йорком, то в дороге, в поезде, переписывали сцены с Джоди Комер и Джо Кири. Было очень важно, чтобы история дружбы этих молодых людей могла стать одной из центральных в фильме.

Так что мы и вправду искали баланс в самом фильме, «прислушивались» к тому, каким лента «хотела» стать.

Вы же уже посмотрели фильм? Если без спойлеров, то как бы вы убедили зрителя, что нужно пойти на него в кино? О чем он?

Джоди: Смею надеяться, что зрители будут в таком восторге и не захотят уйти с сеанса посредине фильма. Потому что меня фильм очень увлек. Когда идешь на комедийный экшн, кажется, знаешь, чего ожидать. Но когда фильм такого жанра пробуждает и эмоции, это очень ценно. Вот то, что я подумала после просмотра.

Джо: Этот фильм – это просто магическое зелье, состоящее из трех ингредиентов: экшна, комедии и романтики. По-моему, это идеальный микс. Это, как если бы у «Шоу Трумена» и «Первому игроку приготовиться» родился ребенок, которого вырастил бы «Назад в Будущее».

Релл: За два дня я дважды посмотрел фильм. И знаете что? В нем есть все, что мне нравится в фильмах. Наверное, не стоило бы этого говорить вслух, но я люблю ромкомы. А если добавить еще экшн и сумасшедшие спецэффекты – просто гордишься, что стал частью такого проекта. Это идеальное сочетание разных жанров, так что, уверен, зрителям понравится.

Уткарш: Вот лично для меня те люди, с которым я снимался, уже причина, почему этот фильм особенный. Фильмы Шона говорят сами за себя, да и фанатом Райана стал давно, так что работать с ними – настоящая удача. С Реллом мы даже снимались вместе, и он – просто ядерный реактор позитива. Наш фильм – это та картина, которую нужно обязательно смотреть в кино, на большом экране, и так я и сделаю, когда он выйдет. Кстати, я же забыл о Таика Ваитити – он просто сумасшедший ученый. Уже только из сцен с его участием можно было бы снять отдельный фильм.

Райан: Возможно, так и будет.

Шон: Это правда, я как раз монтирую самую длинную фичуретку в истории кинематографа, и она буде состоять из одних лишь…дублей Тайки. Импровизации, повторы, 19 версий каждой шутки. К сожалению, сегодня он не смог присоединиться к нашему разговору, но он – очень важная часть проекта. Да и вообще, если посмотреть на актерский состав, то это огромный бонус моей работы. И скоро мы, наконец, увидим наш фильм на экране, уверен, вам тоже понравится.

Райан: Когда нам только представляли сценарий, то первое, что я узнал о фильме, это то, что это экшн комедия. Парень работает кассиром в банке и однажды понимает, что он – второстепенный персонаж видеоигры. Уже это показалось мне замечательно провокационным. И я чувствовал, что нам сейчас не хватает чего-то подобного. Так что лично я, как зритель, очень жду старта фильма, потому что для меня он очень своевременен.

Джоди и Райан, расскажите подробнее о ваших героях и их отношениях?

Джоди: Я знакомлюсь с Гаем, которого играет Райан, через видеоигру, но в реальном мире я девушка по имени Милли, которая создала аватара в игре (Молотову). И когда они знакомятся, то Милли думает, что за Гаем тоже стоит настоящий человек, живущий в реальном мире, как и она. С развитием сюжета между ними завязываются отношения, они понимают, что нуждаются в помощи друг друга. С игрой происходит что-то странное, и только вместе они могут с этим справиться. Их отношения по-настоящему развиваются на протяжении фильма.

Райан: Что сказать о Гае? Он очень простой парень, вообще без двойного дна. Этот персонаж проживает день за днем, делает постоянно свои шесть или семь ежедневных задач. Каждый день он как белка в колесе бегает по кругу. И это все, что он знает. Он как ребенок, и когда знакомится с Милли, которую играет Джоди, он начинает меняться. Развивается и эволюционирует. И то, что происходит с ним дальше – невероятно.

Наверное, сложно было правильно подобрать актеров, а затем помочь им раскрыться в кадре, как вы задумывали?

Шон: Вот, например, Джоди, она играет двух героинь: Молотову, аватара в игре, боевую и с очень хорошей физической подготовкой, и совершенно другую по характеру девушку – Милли из реального мира. Мы с Райаном провели достаточно кастингов для этой роли, но, когда Джоди сказала первые три фразы на прослушивании, мы друг на друга посмотрели и поняли, что она-то нам и нужна.

Райан: Так и было.

Шон: Это было понятно сразу. Это замечательная молодая актриса, ее актерский талант раскрылся в сериале «Убивая Еву», но я даже не мог подумать, как круто у нее выйдет комедийная роль. Моя задача ведь какая? Дать актерам возможность максимально проявить себя, и лучшие кадры отобрать для фильма. Также важно, чтобы актеры доверяли режиссеру и его видению, и тогда они могут иногда и облажаться или дурачиться на площадке. Именно такую безопасную атмосферу, располагающую к креативу, мы старались создать.

Уткарш: Припоминаю, как ты позвал меня и сказал: «Слушай, я знаю, что ты иногда любишь отойти от сценария. Не бойся этого. Конечно, нужно снять кадры и по сценарию, но не бойся креативить». И этим, мне кажется, ты задал тон еще до того, как я попал на съемочную площадку. И то, что режиссер чувствует себя настолько уверенным, что разрешает мне импровизировать, внушало доверие.

Было ли сложно делать серьезное лицо на площадке? Со стороны кажется, что вы там постоянно веселились.

Джо: Да, это было сложно. Очень. Шон – настоящий адвокат своих героев и своей истории. В отличии от режиссеров, сосредоточенных на технических аспектах, он создал просто «игровую площадку» для актеров – и это помогло лучше раскрыться.

Шон: Кстати, вот знаете, должен сказать, потому что многие знают Джо Кири по сериалу «Очень странные дела». Так вот, уже через несколько минут прослушивания мы поняли, что это наш парень. И его герой совсем не похож на Стива Харрингтона. Наоборот, они очень разные. Но вообще, конечно, это был интересный опыт – поставить Джо «на ринг» с двумя комедийными джедаями, Уткаршем и Тайкой, и посмотреть, как пойдет. Ведь Джо, казалось, я его хорошо знаю после «Очень странных дел» и сцен с Дастином, но видеть его в одном кадре с титанами импровизации – это было нечто. Однако он справился. Это я вам точно говорю.

Райан: Метт Либерман, сценарист – он отличный парень, отличный писатель. И вот представьте: он стоит на съемочной площадке и смотрит, как воплощается в жизнь его сценарий. А там, на съемочной площадке, Тайка и Уткарш ходят туда-сюда и просто словесные бомбы друг в друга бросают. Интересно, что он думал в те моменты.

Райан, в последние годы вы очень запомнились тем, как продвигали, например, «Дедпул» или вот теперь «Персонаж», как сами подкалывали свою фильмографию. Когда вы поняли, что вам нравится становиться объектом собственных шуток, особенно, в продвижении фильмов?

Райан: На самом деле, это очень новое для меня и неизведанное поле. В частности, в мире маркетинга не так много людей освещают свои собственные ошибки. Но ведь карьера – это и победы, и поражения.

Мне кажется, не так много артистов признаются, что какие-то фильмы не сработали (по разным причинам), даже если все понимают, что это так. И продолжают «держать лицо». А я просто подшучиваю над собой. Конечно, не над другими людьми, которые были частью проектов. А именно над собой и своим вкладом в «фейл» или как бы вы еще назвали такие роли.

Мне показалось, что было бы интересно попробовать такой путь. Исследуя это, вы берете ту энергию, которая, может быть, причиняет вам боль или, может быть, что-то тянет вас вниз, и это немного похоже на мысленное дзюдо. То есть вы используете энергию «противника» против него же.

Я решил попробовать и добавил в «Дедпул» фразу типа «Только, пожалуйста, не делайте этот костюм зеленым или анимированным», в память об одном супергерое. И мне очень понравилось на секунду обратить на это внимание. Мне кажется, что это умение над собой посмеяться – это одна из главных вещей, которым я научился в ходе своей карьеры.

Вы могли бы, без спойлеров, конечно, поделиться чем-то в фильме, что, по вашему мнению было очень круто и умно показано на экране?

Уткарш: Вот я – человек, который каждую среду приходит в магазин комиксов за новой книжкой. Я смотрю соответствующие фильмы. Я впитываю практически всю возможную супергеройскую поп-культуру. Это я. Я играю в Fortmite каждый вечер с друзьями по всему миру, с гарнитурой, чтобы быть на связи. И этот фильм был создан для такого «ботана», как я. И в фильме, скажу как человек, который все это любит, я был в восторге от того, сколько в нем камео, важных для людей из геймерского комьюнити. Это так круто. Вы увидите ютубера LazarBeam, стримера Ninja, людей, которых вы знаете много-много лет. И все это добавляет аутентичности, все эти детали, костюмы. Туфли, которые надевает Гай, чтобы прыгать. И ты думаешь: «Боже, как бы мне хотелось иметь такие туфли». И как здорово было бы жить в этом мире. Мне кажется, что чувствуешь почти что детский восторг от того, что видишь, как твой герой живет в мире, в котором ты и сам хотел бы побывать. Это очень здорово.

Райан: Фильм просто наполнен пасхалками. Я серьезно, маленькие сюрпризы ждут за каждым углом, и мы все их пытаемся отыскать глазами в таком большом городе, как Фри Сити.