Илон Маск одобряет: Grok научился генерировать фото и видео 18+

Компания Илона Маска xAI официально запустила Grok Imagine — генератор изображений и видео на основе ИИ. Главная особенность — наличие так называемого режима 18+.

Инструмент доступен для всех подписчиков SuperGrok и Premium+ X в приложении Grok. Благодаря ему текстовые или графические подсказки превращаются в изображения, которые в дальнейшем можно анимировать в видео длительностью до 15 секунд. На фоне видео звучат аудио, которые также генерируются автоматически.

«Взрывной рост использования Grok Imagine! Вчера было создано 14 миллионов изображений, а сегодня — уже более 20 миллионов!» — пишет Илон Маск в X (Twitter).

Grok Imagine позволяет создавать NSFW-контент — в том числе сексуального характера, включая частичную обнаженность. Этот инструмент откровенно не порнографический, поэтому не без технических ограничений: часть запросов модерируются, и результат может быть размытым или полностью недоступным. Хотя некоторым пользователям удалось получить полуобнаженные изображения.

О существовании так называемого «острого режима» стало известно на прошлой неделе после комментария сотрудницы xAI Мати Рой. В удаленной заметке она написала: «Видео Grok Imagine имеют острый режим, который может создавать обнаженность». Как видим, некоторые ограничения все-таки существуют.

Отдельно Grok Imagine позволяет создавать контент с известными персонами, как Дональд Трамп и Тейлор Свифт. Однако и здесь нашли ограничения. Например, создать беременного Трампа не удалось. Инструмент выдал лишь изображения, где президент США стоит рядом с беременной женщиной или держит ребенка.

Подобная открытость компании появлялась и раньше. В прошлом месяце xAI выпустила гиперсексуализированную аниме-вайфу: она кокетливо разговаривает и раздевается до нижнего белья, а также может ругаться и оскорблять вас. Как и сам чатбот, новый инструмент тоже выборочно фильтрует контент, что может привести к непредсказуемым последствиям — как это было с сексизмом и антисемизмом в Grok.

Grok Imagine — еще ранняя разработка, но пока что она заметно отстает от конкурентов вроде Google Veo 3, OpenAI Sora или Midjourney. Основная причина — Grok Imagine не создает полноценные видео с нуля, как это делает, например, Veo 3. Вместо этого пользователю нужно создать или загрузить изображение, после чего оно может быть анимировано до 15 секунд.

На данный момент качество результатов варьируется. Часть изображений выглядит неестественно: кожа персонажей восковая, выражения лиц похожи на 3D-модели из прошлых лет. Во многих случаях результат выглядит мультяшно. Но несмотря на это, Grok Imagine уже генерирует достаточно детализированные сцены и продолжает активно разрабатываться.

Источник: TechCrunch