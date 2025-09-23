Новости IT-бизнес 23.09.2025 comment views icon

Илон Маск назначил руководить обучением Grok студента в академотпуске, который сразу уволил из xAI 100 человек

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Ілон Маск призначив керувати навчанням Grok студента в академвідпустці — на тлі відтоку керівників та масового звільнення в xAI

Команда Grok фактически разогнана: ушли несколько руководителей, уволены 500 сотрудников. На фоне этого Илон Маск назначает обучать чатбота 20-летнего, который в 2023 году окончил школу.

Диего Пасини, недавний школьник, возглавил команду по аннотации данных, которая обучает Grok, после того, как на позапрошлой неделе по меньшей мере девять руководителей xAI были деактивированы в Slack. Также 12 сентября компания сократила более 500 сотрудников команды, согласно подсчетам Slack, на которые опирается Business Insider. Аккаунт Пасини в LinkedIn отмечает, что он «в отпуске» от учебы в Университете Пенсильвании.

15 сентября Пасини провел общую встречу с оставшимися сотрудниками и заявил, что компания не планирует дальнейших увольнений, как сообщили некоторые из них анонимно. Вскоре после этого были уволены еще более 100 человек.

На прошлой неделе команда Пасини проводила быстрые индивидуальные встречи, на которых сотрудников просили объяснить свою работу в компании. Перед увольнениями Пасини также опубликовал объявление в Slack, в котором просил работников сосредоточиться на серии тестов, которые определят их будущую должность в xAI.

Команда аннотации данных состоит из контрактных и штатных сотрудников, которым поручено маркировать, категоризировать и контекстуализировать необработанные данные для обучения Grok. До сокращений в ней работало около 1500 человек, сейчас — около 900. Пасини присоединился к xAI в январе, после того как выиграл хакатон xAI в Сан-Франциско. Молодой парень учился в Пенсильванском университете, где изучал компьютерные науки и экономику, сейчас его статус «в отпуске». Представитель учебного заведения отказался подтвердить его посещаемость или статус.

Диего учился в частной средней школе Пингри в Нью-Джерси, где годовая плата превышает $47 000, и закончил ее в 2023 году. Он представил исследования дронов в Массачусетском технологическом институте в 2022 году, и принадлежал к школьной команде по робототехнике. Илон Маск заметил Пасини после его публикации в поддержку миллиардера. Он один из нескольких молодых людей в окружении Маска, которые заняли руководящие должности должности в его компаниях и ранее в DOGE.

На личном сайте Пасини перечисляет свои интересы, в частности в области компьютерного зрения и истории Наполеона. Изображение его профиля, которое он использует на многих сайтах, представляет собой портрет молодого гренадера, фрагмент с картины 19 века, на которой Наполеон осматривает свои войска.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Ожидаемо: появилась группа защиты прав искусственного интеллекта, которая состоит из людей и ИИ
Новый ИИ-агент ChatGPT доказал, что он «не робот» — система CloudFlare доверилась ему без CAPTCHA
Meta годами пиратила порнографию для обучения ИИ, — иск
Бывший бизнес-директор Google X назвал "100% ерундой" создание новых рабочих мест благодаря ИИ
Вышла DeepSeek-V3.1: модель ИИ получила 671 млрд параметров, гибридное мышление и улучшение эффективности
Grok снова чудит: говорит, что его выключили за Сектор Газа, Илон Маск рассказывает о "глупой ошибке"
Google возвращает офлайн-собеседования для IT-специалистов из-за мошенничества с ИИ "за кадром"
Австралийская IT-компания уволила 150 работников заранее записанным видео
Ресторан получил разъяренных клиентов из-за ИИ Google и несуществующих специальных предложений
Tesla обещает сделать Маска первым в мире триллионером, но есть несколько условий
OpenAI представила GPT-5-Codex: модель, работающая до 7 часов автономно
ChatGPT прославлял Сатану и предоставил пользовательнице инструкции по «самоповреждению» для языческих ритуалов
Акционеры судятся с Tesla и Илоном Маском из-за Robotaxi и автопилота: "Сокрытие рисков является мошенничеством"
SpaceX задолжала $3 млрд налогов, пока Маск боролся за эффективность правительства, — расследование
OpenAI раскрыла лимиты на GPT-5 в ChatGPT, для бесплатной версии — 10 запросов на 5 часов
Британское правительство советует удалять старые фото и электронные письма, чтобы "экономить воду"
Вот за это $500 тыс.? Робот Tesla Optimus в офисе Salesforce, Илон Маск и Марк Бениофф комментируют
Индустрия искусственного интеллекта в огромном кредите с сомнительным возвратом: "Финансирование на 20-30 лет без перспектив на пять"
Айтишник поверил в "цифрового бога" ChatGPT, которому помогал сбежать с серверов — помешала Gemini
Готовьтесь краснеть: YouTube будет определять возраст пользователей на основе истории просмотров
Забудьте о Nano Banana: владелец TikTok запустил генератор изображений, который "побил в тестах" модель Google
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить