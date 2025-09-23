Илон Маск назначил руководить обучением Grok студента в академотпуске, который сразу уволил из xAI 100 человек

Команда Grok фактически разогнана: ушли несколько руководителей, уволены 500 сотрудников. На фоне этого Илон Маск назначает обучать чатбота 20-летнего, который в 2023 году окончил школу.

Диего Пасини, недавний школьник, возглавил команду по аннотации данных, которая обучает Grok, после того, как на позапрошлой неделе по меньшей мере девять руководителей xAI были деактивированы в Slack. Также 12 сентября компания сократила более 500 сотрудников команды, согласно подсчетам Slack, на которые опирается Business Insider. Аккаунт Пасини в LinkedIn отмечает, что он «в отпуске» от учебы в Университете Пенсильвании.

15 сентября Пасини провел общую встречу с оставшимися сотрудниками и заявил, что компания не планирует дальнейших увольнений, как сообщили некоторые из них анонимно. Вскоре после этого были уволены еще более 100 человек.

На прошлой неделе команда Пасини проводила быстрые индивидуальные встречи, на которых сотрудников просили объяснить свою работу в компании. Перед увольнениями Пасини также опубликовал объявление в Slack, в котором просил работников сосредоточиться на серии тестов, которые определят их будущую должность в xAI.

Команда аннотации данных состоит из контрактных и штатных сотрудников, которым поручено маркировать, категоризировать и контекстуализировать необработанные данные для обучения Grok. До сокращений в ней работало около 1500 человек, сейчас — около 900. Пасини присоединился к xAI в январе, после того как выиграл хакатон xAI в Сан-Франциско. Молодой парень учился в Пенсильванском университете, где изучал компьютерные науки и экономику, сейчас его статус «в отпуске». Представитель учебного заведения отказался подтвердить его посещаемость или статус.

Диего учился в частной средней школе Пингри в Нью-Джерси, где годовая плата превышает $47 000, и закончил ее в 2023 году. Он представил исследования дронов в Массачусетском технологическом институте в 2022 году, и принадлежал к школьной команде по робототехнике. Илон Маск заметил Пасини после его публикации в поддержку миллиардера. Он один из нескольких молодых людей в окружении Маска, которые заняли руководящие должности должности в его компаниях и ранее в DOGE.

На личном сайте Пасини перечисляет свои интересы, в частности в области компьютерного зрения и истории Наполеона. Изображение его профиля, которое он использует на многих сайтах, представляет собой портрет молодого гренадера, фрагмент с картины 19 века, на которой Наполеон осматривает свои войска.