Илон Маск ищет "тренера по видеоиграм" для Grok — платят до $100 в час

Компания xAI Илона Маска ищет «тренера по видеоиграм», который будет учить ИИ-чатбота Grok понимать игровую логику, механики и дизайн. Оплата за час отдельно радует — от $45 до $100.

Новоиспеченный полутриллионер хочет сделать свой чатбот не только «убийцей» Википедии, но и экспертом в гейминге. Для этого ищут репетитора, который будет учить Grok разбираться в играх — как их создают, как они работают и что делает их интересными. Он будет рядом с техническими командами xAI, помогать с анализом механик, сюжета и дизайна, а также маркировать данные. Еще одна часть работы — проверять созданные ботом игровые элементы и подсказывать, что стоит изменить. Главное наблюдать за тем, чтобы ИИ делал все правильно с технической стороны, но и не забывал об игроке.

К сожалению, просто потратить сотни часов в условной RDR2 не достаточно. Хотя среди «желаемых качеств» значится «большое количество времени, проведенное за видеоиграми», надо обладать другими знаниями. Кандидат должен иметь сильную базу в геймдизайне, компьютерных науках или интерактивных медиа. Также полезным будет опыт в разработке игр — желательно инди — и портфолио проектов. В списке требований упомянуто умение анализировать игровой контент и пошагово его совершенствовать.

Работа привязана к офису xAI в Пало-Альто, пять дней в неделю. Удаленно тоже можно, но только из США — почему-то кроме Вайоминга и Иллинойса. Вопрос, почему кандидат не может жить в этих двух Штатах, остается открытым. Первые две недели — четкий график с 9:00 до 17:30 по тихоокеанскому времени. Затем расписание можно будет подстроить под себя. Помимо базовой оплаты, полная занятость может включать медицинское страхование. Для неполного рабочего дня дополнительные льготы не предоставляются.

Вакансия «игрового тренера» для Grok — не единственная. Сейчас xAI ищет более 230 специалистов на различные позиции, от техника по оптоволокну в Теннесси до бариста в офисе в Пало-Альто. А еще раньше компания сделала боссом студента в академическом отпуске, после чего команда резко уменьшилась на 500 человек.

Источник: Business Insider / India Times