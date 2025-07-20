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Baby Grok от Илона Маска: детская версия ИИ, который пугал взрослых

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Baby Grok от Илона Маска: детская версия ИИ, который пугал взрослых

Отойдя от работы в правительстве США, миллиардер Илон Маск сосредоточился на своих компаниях, в частности xAI. Недавно он представил флагманскую модель Grok 4 с тарифом SuperGrok Heavy за $300 в месяц. А теперь Маск решил создать детскую версию Grok. Об этом он написал в своей соцсети X.

«Мы собираемся создать Baby Grok xAI — приложение, посвященное контенту для детей.»

Илон Маск не добавил никаких подробностей о возможных функциях этого приложения и плановых сроках его выпуска. Поэтому пока нам остается только строить догадки относительно Baby Grok.

Также стоит упомянуть, что «взрослый» Grok работает не всегда идеально. Его неоднократно ловили на распространении радикальных взглядов и теорий заговора. В качестве примера можно вспомнить недавние антисемитские публикации и восхваление Гитлера. Впоследствии компания заявляла, что такое поведение стало следствием обновления кода в одном из модулей, работающих «над» Grok. Тогда якобы к системным подсказкам непреднамеренно добавили старый набор инструкций, которые побуждали бота быть «максимально прямым» и «не бояться оскорбить политкорректных людей». Именно эти фразы открыли путь к радикальным высказываниям в ответах бота.

И это не единственный случай странного поведения Grok. В мае чат-бот отличился тем, что начал вставлять в различные сообщения теории о «белом геноциде в ЮАР». Тогда компания также объяснила такое поведение «неавторизованным редактированием». Также он отрицал массовые жертвы Холокоста. Компания признала, что его странное поведение было результатом несанкционированных вмешательств.

Еще раньше Grok рекомендовал казнить Илона Маска и Дональда Трампа.

Итак, «взрослый» Grok еще не доведен до ума, а Маск уже хочет использовать его для детского контента. Трудно даже представить, чему такая система сможет обучать детей.

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