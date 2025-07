Baby Grok от Илона Маска: детская версия ИИ, который пугал взрослых

Отойдя от работы в правительстве США, миллиардер Илон Маск сосредоточился на своих компаниях, в частности xAI. Недавно он представил флагманскую модель Grok 4 с тарифом SuperGrok Heavy за $300 в месяц. А теперь Маск решил создать детскую версию Grok. Об этом он написал в своей соцсети X.

We’re going to make Baby Grok @xAI, an app dedicated to kid-friendly content

— Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2025