Раскрыты характеристики и дизайн грядущего планшета Microsoft Surface Pro 8





Судя по всему, в скором времени состоится официальный анонс нового планшета Microsoft Surface Pro 8. В сети всё чаще появляются утечки, связанные с этим устройством. Очередная такая утечка частично проливает свет на характеристики планшета и особенности его дизайна.

Сообщается, что Microsoft Surface Pro 8 будет отличаться от предшественника увеличенным объёмом оперативной памяти. Если модель предыдущего поколения включала максимум 16 ГБ ОЗУ, то в новом устройстве в топовой конфигурации уже может устанавливаться 32 ГБ памяти. Также есть сведения о рабочей частоте процессора – 2,72 ГГц. Предыдущие утечки утверждали, что в прототипе используется процессор Intel 11-го поколения – модель Core i7-1165G7. В зависимости от эффективности системы охлаждения, планшет сможет покорять и более высокие частоты. Таким образом, пользователи получат компактное и производительное решение, способное выполнять ресурсоёмкие задачи.

Что касается дизайна, то отличия от Surface Pro 7 незначительны. Устройство имеет достаточно крупные по современным меркам рамки вокруг дисплея и небольшое количество интерфейсных разъёмов. В планшете есть порт USB-C, но, учитывая предыдущие продукты Microsoft, поддержки Thunderbolt 3 может и не быть.

Пока нет сведений о том, когда планшет Microsoft Surface Pro 8 поступит в продажу и какова будет его ориентировочная цена.

Источник: wccftech