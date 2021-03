Раскрыты характеристики умных часов OnePlus Watch: защита от воды, неделя автономности, зарядка за 20 минут и поддержка LTE

Недавно компания OnePlus официально подтвердила, что в скором времени намерена анонсировать свои первые умные часы OnePlus Watch. И хотя сам производительнее спешит делиться информацией об этом продукте, различные инсайдеры буквально по крупицам публикуют сведения о грядущем носимом устройстве.

Согласно имеющейся информации, умные часы имеют круглую форму и будут доступны только в одном размере – диаметром 46 мм. Таким образом, они будут крупнее конкурирующих решений. Например, Samsung Galaxy Watch 3 предлагаются в виде 41- и 45-миллиметровой версий, Apple Watch Series 6 – 40 мм и 44 мм. Потребители смогут выбирать между чёрным и серебристым вариантом цветового исполнения корпуса умных часов OnePlus Watch.

You asked for it. You’re getting it.

— OnePlus 2 (@oneplus) March 12, 2021