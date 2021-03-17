Раскрыты характеристики умных часов OnePlus Watch: защита от воды, неделя автономности, зарядка за 20 минут и поддержка LTE

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Недавно компания OnePlus официально подтвердила, что в скором времени намерена анонсировать свои первые умные часы OnePlus Watch. И хотя сам производительнее спешит делиться информацией об этом продукте, различные инсайдеры буквально по крупицам публикуют сведения о грядущем носимом устройстве.

Согласно имеющейся информации, умные часы имеют круглую форму и будут доступны только в одном размере – диаметром 46 мм. Таким образом, они будут крупнее конкурирующих решений. Например, Samsung Galaxy Watch 3 предлагаются в виде 41- и 45-миллиметровой версий, Apple Watch Series 6 – 40 мм и 44 мм. Потребители смогут выбирать между чёрным и серебристым вариантом цветового исполнения корпуса умных часов OnePlus Watch.

You asked for it. You’re getting it. — OnePlus 2 (@oneplus) March 12, 2021

Сообщается, что устройство обладает защитой от воздействия влаги и пыли. Помимо отслеживания физической активности, часы также получат различные автоматические спортивные режимы, включая плавание. Кроме того, OnePlus Watch должны уметь отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень стресса, насыщение крови кислородом и качество сна. На экране часов можно будет просматривать уведомления со смартфонов, работающих под управлением ОС Android и iOS. Также говорится о возможности управлять работой музыкального проигрывателя. Наконец, упоминается возможность совершать голосовые звонки благодаря отдельной поддержке связи LTE.

Благодаря ёмкой батарее и поддержке фирменной технологии быстрой зарядки Warp Charge часы смогут работать в автономном режиме около одной недели, а полная зарядка аккумулятора потребует всего 20 минут.

Официальный анонс умных часов OnePlus Watch ожидается 23 марта. Ориентировочная цена устройства пока не называется.

Источник: phonearena