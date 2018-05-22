Razer анонсировала самый компактный 15,6-дюймовый игровой ноутбук с 6-ядерным процессором Intel и ценой от $1899

Компания Razer анонсировала выпуск своего нового игрового ноутбука в рамках серии Blade. При этом производитель заявляет, что новинка является самым компактным в мире игровым ноутбуком с 15,6-дюймовым дисплеем. По сравнению с предыдущей 14-дюймовой моделью были уменьшены боковые рамки вокруг дисплея (до 4,9 мм), а размер занимаемой площади увеличился на 0,4 дюйма (10,2 мм). Толщина устройства составляет 0,66 дюйма (16,8 мм). В итоге, объём занимаемого пространства у новой 15,6-дюймовой модели оказался на 3% меньше, чем у предыдущей 14-дюймовой версии.

15,6-дюймовый дисплей нового игрового ноутбука Razer Blade может иметь разрешение Full HD или 4K (сенсорный дисплей). В первом случае поддерживается частота обновления 144 Гц, во втором – лишь 60 Гц. Новинка оснащена 6-ядерным процессором Intel Core i7-8750H с частотой 2,2/4,1 ГГц. Объём ОЗУ составляет 16 ГБ (поддерживается возможность установки 32 ГБ памяти), а ёмкость встроенного твердотельного накопителя – 256 или 512 ГБ. Конфигурация может включать дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти или GeForce GTX 1070 с 8 ГБ памяти в исполнении Max-Q Design. Если этого покажется недостаточно, имеется возможность подключения внешнего графического решения Razer Core. Дополнительно сообщается о наличии клавиатуры с многоцветной подсветкой, стерео динамиков с поддержкой Dolby Atmos, интерфейсов Thunderbolt 3, HDMI 2.0b, mini-DisplayPort 1.4 и USB 3.1 Gen 2. Размеры составляют 355х235х16,8–17,3 мм, а масса — 2,07-2,15 кг, в зависимости от модификации.

Игровой ноутбук Razer Blade с 15,6-дюймовым дисплеем уже доступен для покупки по цене от $1899,99:

FHD (60 Гц)/i7-8750H/GTX 1060/16 ГБ/256 ГБ — $1899,99;

FHD (144 Гц)/i7-8750H/GTX 1060/16 ГБ/512 ГБ — $2199,99;

FHD (144 Гц)/i7-8750H/GTX 1070/16 ГБ/256 ГБ — $2399,99;

FHD (144 Гц)/i7-8750H/GTX 1070/16 ГБ/512 ГБ — $2599,99;

4K (Touch)/i7-8750H/GTX 1070/16 ГБ/512 ГБ — $2899,99.

Источник: neowin