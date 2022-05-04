Razer Blade 15 — первый в мире ноутбук с 240-герцовым экраном OLED. Стоит «всего» $3500

Razer обновила ноутбук Blade 15 — новая модель получила экран OLED с разрешением QHD и частотой обновления 240 Гц, а также характеристики следующего поколения. По словам производителя, это первый в мире ноутбук с 240-герцовым экраном OLED.

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Если у Razer Blade 15 Advanced на выбор предлагается два варианта экрана — IPS QHD с частотой 240 Гц или OLED 4K с частотой 60 Гц, то обновленный Blade 15 имеет оба преимущества: высокую частоту обновления и OLED-панель высокого разрешения (хотя это не 4K). Другие ключевые параметры экрана: диагональ — 15,6 дюйма, временем отклика — 1 мс, яркость — 400 нит.

Что касается других характеристик, они у Blade 15 модельного ряда 2022 новейший процессор выдержаны на высшем уровне — новейший процессор Intel Core i9-12900H (14 ядер/20 потоков), графический адаптер NVIDIA RTX 3070 Ti, 32 ГБ памяти DDR5 и SSD на 1 ТВ (+ дополнительный слот M.2 расширения памяти).

Набор портов представлен Thunderbolt 4, USB-C, USB-A и HDMI. Также на одной из сторон имеется считыватель карт SD.

В продажу Blade 15 поступит в конце 2022 года по цене в 3500 долларов (102689 грн).