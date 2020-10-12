Razer обновила ноутбук Blade Stealth 13, оснастив его CPU Core i7-1165G7 и сенсорным экраном OLED

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В последний раз Razer обновляла ультракомпактный игровой ноутбук Razer Blade Stealth 13 в начале года — тогда добавилась конфигурация со 120-герцевым экраном, а видеокарту GTX 1650 Max-Q заменили на более производительную GTX 1650 Ti Max-Q с 4 ГБ памяти GDDR6. Но вот процессор остался неизменным — Intel Core i7-1065G7H (правда, лимит мощности подняли с 15 до 25 Вт). И вот, спустя полгода, Razer снова обновляет модель Blade Stealth 13.

На сей раз, не тронув графическую подсистему, производитель обновил платформу. Теперь сердцем обновленного ноутбука служит CPU Core 11-го поколения (Tiger Lake), а именно — Core i7-1165G7 (4 ядра/8 потоков, 2,8/4,7 ГГц).

Еще одно отличие новой модели Blade Stealth 13 (late 2020) — доступен вариант с сенсорным экраном OLED разрешением Full HD. Дисплей охватывает 100% пространства DCI-P3 и калибруется в заводских условиях. Ширина боковых рамок составляет всего 4,9 мм.

В остальном же никаких отличий нет. Тут те же 16 ГБ памяти LPDDR4X-3733, видеокарта GTX 1650 Ti с 4 ГБ видеопамяти, NVMe-накопитель объемом от 512 ГБ, аккумулятор ёмкостью 53,6 Вт·ч, два порта USB Type-C (Thunderbolt 4), два USB Type-A 3.1 и Wi-Fi 6. Алюминиевый корпус компьютера имеет матово-черную отделку, а клавиатура оснащена подсветкой Razer Chroma RGB. Габариты составляют 302х210х15 мм при массе 1,35 кг.

Начальная стоимость составляет $1800 за вариант с 120-Гц экраном, а вариант с сенсорным экраном OLED стоит $2000. В США Blade Stealth 13 (late 2020) начнет продаваться в конце этого месяца.

Источник: Razer