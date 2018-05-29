Разработчики Google Maps тестируют новую летающую панель поиска мест по категориям

В обозримом будущем популярный картографический сервис Google Maps может получить достаточно заметное визуальное изменение – новую летающую панель для поиска мест, относящихся к определенной категории (АЗС, кафе, рестораны и т.д.). Новый элемент пользовательского интерфейса сейчас тестируется в новой бета-версии Google Maps с ограниченным числом пользователей сервиса, сообщает издание Android Police.

Как сообщается, в обновленной версии кнопка Layers находится в левом верхнем углу под строкой поиска, а отображающиеся поверх карт «пузырьки» с категориями отображаются в один ряд с ней. У пользователя есть возможность прокрутить вправо, чтобы увидеть все категории, и выбрать нужную, простоя нажав на нее. Кроме того, доступ к этим категориями можно получить из вкладки Explore внизу приложения. То есть, с точки зрения функциональности ничего нового, эта панель просто облегчает доступ к поиску мест по категориям.

В нынешней виде панель работает крайне нестабильно и появляется лишь изредка. Не исключено, что она является частью анонсированного на недавней выставке Google I/O крупного обновления сервиса с обновленной вкладкой Explore, функцией подбора ресторанов с использованием машинного обучения, режимом дополненной реальности и вкладкой «Для вас» с персонализированным списком достопримечательностей, заведений и мероприятий поблизости или указанном районе.

Источник: androidpolice