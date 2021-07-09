Разработчики смогут интегрировать App Clips в веб-сайты в виде полноэкранных карточек в iOS 15
App Clips были анонсированы в 2020 году, как одна из функций iOS 14. Это небольшие части приложений, которые могут полноценно функционировать без необходимости загрузки полной версии программы. Они отображаются в виде карточек и позволяют, к примеру, быстро заказать еду или взять напрокат электросамокат.
Ранее разработчики могли добавить баннер на веб-сайт, чтобы показать пользователю, что для них доступен App Clip. Теперь же баннеры App Clip могут отображаться на весь экран. Разработчикам для этого необходимо адаптировать их сайт, добавив новый код в meta-тег.
Если пользователь нажмет на кнопку View in Safari, браузер запомнит предпочтение и в следующий раз не будет показывать большой баннер, оставив его компактную версию.
Apple также упрощает разработчикам процесс локального тестирования App Clips и предоставляет новые варианты использования App Clips при помощи ARKit в приложениях. Больше информации о новых возможностях App Clips можно узнать на сайте Apple Developers.
Источник: 9to5mac