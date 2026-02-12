tradfi
Новости Игры 12.02.2026 comment views icon

Разработчик Highguard уволил "большинство" команды через 2 недели после запуска

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Розробник Highguard звільнив "більшість" команди через 2 тижні після запуску

Студия Wildlight Entertainment уволила «большую часть команды» Highguard менее чем через две недели после запуска игры.


По словам старшего дизайнера уровней Алекса Грейнера, он потерял работу с большинством сотрудников. Позже то же самое написал ведущий технический художник Джош Собел.

«Это действительно больно, поскольку было много неизданного контента, которого я очень ждал, и который я и другие разрабатывали для Highguard», — говорит художник.

В конце концов факт сокращений подтвердила и компания Wildlight в X (Twitter). По их словам, поддерживать игру и выпускать обновления будет «основная группа разработчиков».

«Мы гордимся командой, талантами и продуктом, который мы создали вместе. Мы также благодарны игрокам, которые дали игре шанс, и тем, кто продолжает быть частью нашего сообщества», — добавляет официальный аккаунт.

Highguard — это бесплатный PvP-рейдовый шутер, который анонсировали как финальный релиз The Game Awards в декабре, он вышел 26 января. По данным SteamDB, в день релиза пик одновременных игроков в онлайне составил 97 249 пользователей.

По данным Мета Пискателла из Circana (который отслеживает продажи игр и вовлеченность), проект сразу попал в топ-10 по активным пользователям в Steam в США и вошел в топ-20 на PlayStation и Xbox за неделю, завершившуюся 31 января 2026 года. Однако онлайн начал быстро падать, и на момент написания в нее играет лишь 1 151 игрок. В Steam игра имеет рейтинг «Смешанный».


Трейлер Highguard с The Game Awards

Позже одного из основателей студии Дасти Велча сказал, что вряд ли анонс на TGA был хорошей идеей Bloomberg пишет, что разработчики столкнулись с волной токсичности и пока трудно сказать, удалось ли бы избежать волны хейта по альтернативному сценарию запуска. Ряд претензий касался режима 3х3, который показался игрокам маловатым.

Разработчики Highguard быстро отреагировали на критику и добавили формат 5х5, который за несколько дней стал постоянным. В день релиза студия представила годовую дорожную карту с новыми предметами, режимами и героями в семи эпизодах.

Какой теперь размер команды непонятно. На странице Wildlight в LinkedIn указано, что там работали 51-200 сотрудников. Сейчас в студии остается «основная группа разработчиков», которая должна продолжать работу над Highguard. Что будет с анонсированным контентом и долгосрочными планами, пока не уточняют.

Спецпроекты
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови
Bitget і BlockSec представляють стандарт безпеки UEX. Як він допоможе біржам справлятися з ризиками?

Источник: The Verge, PC Gamers, IGN

Популярные новости

arrow left
arrow right
Удаление сообщений и друзей на Xbox повышает производительность игр
Джейсон Шрайер: Контент GTA 6 до сих пор не готов на 100%, возможны новые задержки
Секрет Epic Games Store раскрыт: игра получила 200% рост продаж в Steam после бесплатной раздачи
Obsidian хочет сократить разработку игр до 3-4 лет использованием "старых" технологий
"Встретил прекрасную женщину": долгожданный инди-хит All Living Things отложили, потому что разработчик влюбился
GSC перенесла контентное обновление S.T.A.L.K.E.R. 2 на два дня
Геймер потратил $20 000 и 20 лет, чтобы собрать всю библиотеку игр для Xbox 360
Итальянский отель с названием из Arc Raiders засыпали 5-звездочными отзывами
В сети появился список возможных раздач в Epic Games Store: Red Dead Redemption 2 и еще 13 игр
Какой ты игрок? Steam запустил персональные итоги 2025 года
Minecraft 2.0: модер запустил Windows 95 внутри новой игры Hytale
Epic Games Store бесплатно отдает готическую метроидванию от создателя Castlevania
Clair Obscur: Expedition 33 стала рекордсменом The Game Awards 2025 — 9 наград и Игра года (бонусом патч и украинская локализация)
Продажи "забытой" игры Star Wars выросли на 1900% за ночь из-за нового способа взлома PS5
"Определенно, да!": экс-дизайнер квестов The Witcher 3 подтвердил много романов в вампирской The Blood of Dawnwalker
Плавность движений: утилита ShaderBeam имитирует ЭЛТ-экран на мониторах с высокой частотой обновления
Игру Rainbow Six Siege захватили хакеры — Ubisoft отключила все серверы
Microsoft внезапно отозвала премиум-подписку на Fallout 76 у владельцев Xbox
"Фокус — на разработке игр": CD Projekt RED продала GOG
Анонсирован Life is Strange: Reunion с "большим" финалом для Макс и Хлои — трейлер, детали и дата выхода
Отмененный римейк Prince of Persia был готов на 99%, — инсайдер
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить