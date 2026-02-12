Разработчик Highguard уволил "большинство" команды через 2 недели после запуска

Студия Wildlight Entertainment уволила «большую часть команды» Highguard менее чем через две недели после запуска игры.





По словам старшего дизайнера уровней Алекса Грейнера, он потерял работу с большинством сотрудников. Позже то же самое написал ведущий технический художник Джош Собел.

«Это действительно больно, поскольку было много неизданного контента, которого я очень ждал, и который я и другие разрабатывали для Highguard», — говорит художник.

В конце концов факт сокращений подтвердила и компания Wildlight в X (Twitter). По их словам, поддерживать игру и выпускать обновления будет «основная группа разработчиков».

«Мы гордимся командой, талантами и продуктом, который мы создали вместе. Мы также благодарны игрокам, которые дали игре шанс, и тем, кто продолжает быть частью нашего сообщества», — добавляет официальный аккаунт.

Highguard — это бесплатный PvP-рейдовый шутер, который анонсировали как финальный релиз The Game Awards в декабре, он вышел 26 января. По данным SteamDB, в день релиза пик одновременных игроков в онлайне составил 97 249 пользователей. По данным Мета Пискателла из Circana (который отслеживает продажи игр и вовлеченность), проект сразу попал в топ-10 по активным пользователям в Steam в США и вошел в топ-20 на PlayStation и Xbox за неделю, завершившуюся 31 января 2026 года. Однако онлайн начал быстро падать, и на момент написания в нее играет лишь 1 151 игрок. В Steam игра имеет рейтинг «Смешанный».

Трейлер Highguard с The Game Awards

Позже одного из основателей студии Дасти Велча сказал, что вряд ли анонс на TGA был хорошей идеей Bloomberg пишет, что разработчики столкнулись с волной токсичности и пока трудно сказать, удалось ли бы избежать волны хейта по альтернативному сценарию запуска. Ряд претензий касался режима 3х3, который показался игрокам маловатым.

Разработчики Highguard быстро отреагировали на критику и добавили формат 5х5, который за несколько дней стал постоянным. В день релиза студия представила годовую дорожную карту с новыми предметами, режимами и героями в семи эпизодах.

Какой теперь размер команды непонятно. На странице Wildlight в LinkedIn указано, что там работали 51-200 сотрудников. Сейчас в студии остается «основная группа разработчиков», которая должна продолжать работу над Highguard. Что будет с анонсированным контентом и долгосрочными планами, пока не уточняют.

Источник: The Verge, PC Gamers, IGN