Разработчик создал новый язык программирования за сутки без написания кода

Катерина Левицкая

Розробник створив нову мову програмування за добу без написання коду

Бельгийский разработчик Бернар Ламбо за 24 часа создал новый язык программирования под названием Elo. Из интересного то, что он не написал ни одной строчки кода для своего проекта, а воспользовался помощью ныне популярного в IT чат-бота Claude от Anthropic.

Ламбо написал серию постов об Elo, в которых упоминает Claude как соавтора.

«Elo — это не просто демонстрация того, что ИИ может писать код. Это демонстрация того, что люди и искусственный интеллект могут строить что-то вместе — каждый вносит свой вклад в то, что умеет лучше всего».

Примерно за 24 часа работы Ламбо и Claude создали полноценный язык выражений с синтаксическим анализатором, системой типов, тремя компиляторами, стандартной библиотекой, инструментом CLI и веб-сайтом с документацией. Отмечается, что Elo является языком выражений, компилируемым в Ruby, JavaScript и PostgreSQL, и задуман как портативное решение для валидации форм, обработки заказов e-commerce и логики подписок.

Ламбо задокументировал все запросы, которые использовал для создания Elo (более 100 заданий в репозитории) и опубликовал видео с описанием парного программирования. Сначала Claude работал с постоянными запросами разрешения, однако впоследствии разработчик настроил изолированные среды, где ИИ смог работать автономно.

«Я просматриваю план, проверяю стратегию тестирования, а затем позволяю Claude работать самостоятельно. Получается что-то вроде работы lead-dev или CTO+QA, но значительно быстрее».

В то же время Ламбо признает, что на данный момент Claude больше подходит опытным разработчикам, чем новичкам.

«Без глубокой экспертизы вы получите неуправляемый и непригодный для поддержки код».

Затраты айтишника на язык программирования, по сути, исчисляются часами разработки (а скорее управления разработкой) и 180 евро (стоимость месячной подписки Claude Max).

Ламбо, основатель и технический директор Klaro Cards, а также гендиректор консалтинговой компании по разработке приложений Enspiri, был не первым, кто создал язык программирования с помощью ИИ. В прошлом году Стив Клабник подобным образом запустив Rue, а Джеффри Хантли — Cursed. До этого разработчик Авиталь Тамир опубликовал репозиторий языка Server, сгенерированный Claude (правда, с оговоркой, что код не предназначен для фактического использования).

Claude — не единственный пример использования ИИ в программировании. Компания Cursor создала базовый браузер с помощью GPT-5.2 от OpenAI, а разработчик Ола Пройс — текстовый редактор Ferrite на Rust, используя Cursor с Claude. Хотя, к сожалению, не все эксперименты айтишников завершались успешно. Ламбо признает что Claude ошибается, однако считает это вполне приемлемой ценой за производительность.

