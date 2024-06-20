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AestheticSpartan, один из разработчиков и совладельцев популярного в последнее время в Steam кликера Banana, рассказал, что команда создателей игры попрощалась с одним из участников из-за его возможной причастности к мошенничеству в Steam. Разработчик Banana уверяет, что команда непричастна к мошенничеству, а заработок является вполне легальным.

«Как вы все уже слышали, Theselions был вовлечен в аферу с биткоинами на рынке Steam. Мы не знали об этом до тех пор, пока недавние видео не начали указывать на это, и мы почти сразу же обсудили ситуацию со всей командой. Мы дали ему возможность объяснить нам ситуацию, и мы знаем, что он демонстрирует раскаяние и сожалеет о том, что произошло в прошлом».

Всего через несколько дней Banana ворвалась в топ Steam и подвинула такие игры, как Dota 2 и PUBG Banana в Steam даже на короткое время опередила Counter-Strike 2 и была первой по популярности (сейчас второе место). Попробуем разобраться в том, как все работает и есть ли здесь мошенничество.

Как играют в Banana

Игра очень простая щелкать мышкой на банан. Результат — получить как можно больше бананов. Интерфейс игры состоит только из минималистичного окна с большим бананом в центре. также можно изменить внешность банана (за деньги) или разрешение экрана.

«Банан — это игра-кликер, в которой вы нажимаете на банан! В Banana вы нажимаете на банан, чтобы получить еще больше бананов! Каждые 3 и 18 часов вам выпадает банан», — говорится в официальном описании

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За то или иное количество кликов пользователь получит бананы в инвентарь Steam — в подавляющем большинстве случаев это предметы стоимостью несколько центов, однако случаются и большие выигрыши. Их можно продавать на Торговой площадке Steam.

Как Steam и разработчики зарабатывают на Banana

Steam и производители игры получают долю от каждой продажи на виртуальном рынке. Valve берет комиссию 5% (минимум $0,01), разработчик тоже берет небольшой процент, точная сумма которого неизвестна, но вероятно минимум тоже составляет $0,01. Ни один банан не стоит меньше $0,03 — это включает собственную стоимость, долю торговой площади и долю производителя.

Бананы имеют разную цену, от нескольких центов до более $1000 — 9 июня был проданный «Специальный золотой банан» за $1378,5. Но наибольшую прибыль платформе и производителям приносят самые мелкие лоты. Всего есть 14 товаров на минимальную сумму $0,03, и каждый из них продается тысячами за час. По приблизительным подсчетам, приносит команде разработчиков десятки тысяч долларов в день, если не больше.

Причину популярности игры один из разработчиков описал для Polygon. По его словам Banana — это реальный «чит бесконечных денег».

«Я считаю, что причина, по которой это в основном прижилось, заключается в том, что это юридический чит бесконечных денег. Пользователи зарабатывают деньги на бесплатной игре, продавая бесплатные виртуальные предметы».

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Боты в Banana

Разработчики признают, что у Banana есть проблемы с ботами — только около трети всех игроков были реальными игроками. Боты действительно являются проблемой для обычных игроков, с их помощью ботоводы выбивают больше ценных предметов, количество некоторых очень ограничено. Команда разработчиков уверяет, что обратилась к Valve за помощью с этой проблемой.

«Поскольку игра занимает примерно 1% ресурсов вашего компьютера, люди злоупотребляют до 1000 альтернативных учетных записей, чтобы получить редкие дропы или, по крайней мере, много дропов», — говорит разработчик Гэри.

Так есть ли мошенничество?

Итак, кажется, мошенничества действительно нет, но есть черта, напоминающая пирамиду: люди покупают и продают предметы, фактически лишенные реальной стоимости, и зарабатывают на этом. Впрочем, можно ничего не покупать, только продавая то, что выпало. Производители и Steam получают комиссию с продажи предметов. Пользователь ничего не платит и имеет некоторый шанс пополнить счет в Steam без траты реальных денег.

Однако «скользкий» вопрос заключается в том, почему люди покупают такие электронные предметы. Впрочем, продажа виртуальных бананов мало чем отличается от торговли, скажем, скинами оружия для Counter-Strike. Как и в других подобных случаях, существуют неофициальные способы перевода виртуальных денег в реальные, которые не имеют отношения к Steam или разработчикам Banana. Некоторая опасность заключается в том, что однажды все эти электронные «активы» могут потерять свою стоимость, но это также относится к любым подобным покупкам.

Очень похожими на Banana являются кликеры в Telegram, в частности популярный в Украине и не только Hamster Kombat. В игре дают виртуальные монеты за тапанье на экран телефона и задания. Выяснилось, что Hamster Kombat зарегистрирован в RU-CENTER Group — одном из крупнейших регистраторов доменов и хостингов, входящем в холдинг РБК (РосБизнесКонсалтинг). Таким образом, игра может собирать данные для россиян, зарабатывать для них деньги и скрывать какие-то другие неприятные сюрпризы.

Источники: Steam, IGN, Polygon, Eurogamer, The Verge, Uazmi, Dev.ua

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