Разработчики игр начинают отказываться от поддержки Windows 10 — первой стала Capcom

Маргарита Юзяк

Розробники ігор починають відмовлятися від підтримки Windows 10 — першою стала Capcom

С 14 октября Microsoft официально прекращает поддержку операционной системы Windows 10. И крупные игровые разработчики уже начинают отказываться от старой ОС.

Capcom стала первой крупной студией, которая официально отказывается от поддержки — об этом сообщили в обновлении к Monster Hunter: World в Steam. Пока что это касается лишь нескольких игр. Но не стоит себя тешить — скоро эта политика затронет и все хиты компании: Resident Evil, Street Fighter и другие. Новые тайтлы, по типу условного Resident Evil Requiem в Раккун-Сити, вряд ли вообще стабильно запустятся на «десятке».

«Microsoft прекратит поддержку Windows 10 14 октября 2025 года. С тех пор мы больше не гарантируем, что Monster Hunter: World, Monster Hunter Rise и Monster Hunter Wilds будут работать на системах с Windows 10», — пишет Capcom.

Тайтлы будут в дальнейшем адекватно работать на старой ОС, если не обновлять версию. Именно новые патчи после этой даты могут вызвать проблемы.

Полное заявление Capcom о прекращении поддержки Windows 10 в Monster Hunter: World

А затем подключатся и другие разработчики. Вряд ли придется долго ждать подобных заявлений. А также параллельно напомним, что Steam прекращает поддержку 32-битной Windows с 1 января 2026 года. Valve объясняет решение просто: новые драйверы и библиотеки не работают на таком старом типе системы.

Интересно, что накануне завершения целой эпохи неожиданно возросла популярность Windows 7. Если в июле ее доля составляла около 2%, то в сентябре она превысила 8,3%. А вот около 4% пользователей отказались от Windows 10 в течение последних недель. Тогда как Windows 11 держится стабильно без существенных уменьшений или увеличений количества юзеров.

Популярность Windows 10 упала в течение сентября, тогда как в Windows 7 выросла / Statcounter Global Stats

