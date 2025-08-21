15 минут геймплея Resident Evil Requiem: Грейс убегает от монстра-сталкера в заброшенной больнице

Новости Игры 21.08.2025 comment views icon

Capcom показала геймплей Resident Evil Requiem, где основной темой для обсуждений стал новый монстр-сталкер и предположения, кто им является.

В центре событий — новая героиня Грейс Эшкрофт, пытающаяся выжить в заброшенной больнице, избегая преследований нового Немезиса. Если в последних частях преследователями были красивая Димитреску и семья реднеков, то здесь какой-то кошмар.

Сталкер в Requiem — это трехметровое чудовище. Его руки удлиненные с угрожающими когтями, способными разрывать металл. Лицо искривлено, как после взрыва: два глаза смотрят в разные стороны, а один почти исчез под гнойным отеком. Рот — растянутый и неестественно большой, кажется, поглощает половину головы. В соцсетях уже ходят мнения, что внешний вид нового главного врага пугает больше, чем предшественники.

По геймплею видно, что Грейс не просто убегает, а имеет способ дать отпор. Монстр чувствителен к свету, поэтому лампы и люстры становятся спасительным пространством, куда он боится заходить. Хотя это не панацея: в кат-сцене фанаты заметили, как он пытается вытащить героиню обратно в темноту.

15 хвилин геймплею Resident Evil Requiem: Грейс тікає від монстра-сталкера в занедбаній лікарні
Монстр-сталкер в Resident Evil Requiem / Capcom

Интересно, что часть фанатов видит в этом преследователе больше, чем просто ужасное существо. Есть предположение, что это может быть мать главной героини — репортер Алисса Эшкрофт. На Gamescom 2025 в новом трейлере показали, как она общается со взрослой Грейс, с которой вместе убегают из квартиры. Но как? По сюжету журналистка умерла в отеле, в который через 30 лет после трагедии приехала Грейс. Как бы там ни было, но точно известно то, что репортерша будет одним из трех игровых персонажей

Resident Evil Requiem полностью ориентируется на survival horror, отходя от экшеновых экспериментов прошлых частей. Релиз игры запланирован на 27 февраля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Предзаказы уже открыты.

Источник: Comicbook

