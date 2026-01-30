Realme представила Realme 16 5G и 16 Pro 5G: зеркало, 144 Гц и 7000 мА-ч

Realme представила смартфоны Realme 16 5G и Realme 16 Pro 5G. При их создании инженеры делали ставку на дизайн, автономность и повышенную выносливость. Хотя новинки и не дотягивают до уровня Realme P4 Power с его батареей на 10001 мА-ч.
Realme 16 5G
Realme 16 5G получил корпус Air Design с плоской рамкой и закругленными углами. Задняя панель с покрытием Aurora Wings переливается от синего до фиолетового в зависимости от освещения. Смартфон оснащен 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2372×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и соотношением экрана к корпусу 93%. Яркость составляет 1000 нит в стандартном режиме, 1400 нит в режиме повышенной яркости и достигает пиковых 4200 нит. Защиту обеспечивает стекло DT Star D+.
Предыдущие слухи подтвердились. Новинка содержит процессор MediaTek Dimensity 6400 Turbo в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 емкостью 256 ГБ. Смартфон поддерживает карты памяти.
Блок камер на задней панели содержит 50-мегапиксельный главный модуль Sony IMX852 и 2-мегапиксельный монохромный сенсор. В модуль встроили селфи-зеркало, а светодиодную вспышку разместили по его контуру. Фронтальная камера на 50 Мп имеет угол обзора 86 градусов. Для фото доступны обработка LumaColor и инструмент AI Edit Genie для быстрого редактирования снимков в галерее.
Главная особенность Realme 16 5G — аккумулятор емкостью 7000 мА-ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 60 Вт и проводной обратной зарядки. Realme использовала компоновку Aircraft Structure и графитовую батарею высокой плотности, чтобы уместить такой аккумулятор в тонкий корпус. Смартфон имеет размеры 158,30×75,13×8,10 мм и весит 183 г. Корпус обеспечивает защиту от воды и пыли в соответствии со стандартами IP66, IP68, IP69 и IP69K, включая защиту от струй воды под высоким давлением. Новинка работает под управлением realme UI 7.0 на базе Android 16.
Realme 16 Pro 5G
Realme 16 Pro 5G ориентирован на пользователей, которым важна более высокая производительность и расширенные возможности съемки. Он оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772×1272 пикселя, частотой обновления 144 Гц и плотностью 450 ppi. Пиковая локальная яркость достигает 6500 нит, стандартная — 600 нит, а в режиме HBM — 1400 нит. Экран защищает стекло AGC DT Star D+.
Смартфон работает на чипе MediaTek Dimensity 7300 Max 5G. Он оснащен 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 емкостью 256 ГБ. Слота для microSD нет. Аккумулятор аналогичный — 7000 мА-ч, но заряжается быстрее — с мощностью 80 Вт. Обратная проводная зарядка также присутствует.
Основная камера на 200 Мп получила оптическую стабилизацию. Ее дополняет 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Фронтальная камера — 50 Мп. Смартфон снимает видео в 4K при 30 кадрах в секунду, поддерживает замедленную съемку, HDR, таймлапс и профессиональные режимы.
Как и младшая модель, он имеет сертификацию IP66, IP68, IP69 и IP69K и поддерживает режим Ultra Volume с усилением громкости до 300%. Среди других возможностей — сканер отпечатков пальцев в дисплее, NFC и USB Type-C с цифровым и аналоговым аудио. Размеры устройства составляют 162,6×77,6×7,75 мм, вес — 192 г. Аппарат работает под управлением realme UI 7.0.
Цена
Realme 16 Pro 5G поступил в продажу во Вьетнаме по цене около €470. Смартфон доступен в цветах Purple Orchid и Gray Gravel.
Realme 16 5G предлагают в двух конфигурациях: версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти стоит около €370, а вариант с 12 ГБ ОЗУ — €400. Доступны цвета White Swan и Black Cloud.
