Новости Устройства 30.01.2026 comment views icon

Realme представила Realme 16 5G и 16 Pro 5G: зеркало, 144 Гц и 7000 мА-ч

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Realme представила Realme 16 5G і 16 Pro 5G: дзеркало, 144 Гц і 7000 мА•год

Realme представила смартфоны Realme 16 5G и Realme 16 Pro 5G. При их создании инженеры делали ставку на дизайн, автономность и повышенную выносливость. Хотя новинки и не дотягивают до уровня Realme P4 Power с его батареей на 10001 мА-ч.


Realme 16 5G

Realme 16 5G получил корпус Air Design с плоской рамкой и закругленными углами. Задняя панель с покрытием Aurora Wings переливается от синего до фиолетового в зависимости от освещения. Смартфон оснащен 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2372×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и соотношением экрана к корпусу 93%. Яркость составляет 1000 нит в стандартном режиме, 1400 нит в режиме повышенной яркости и достигает пиковых 4200 нит. Защиту обеспечивает стекло DT Star D+.

Realme представила Realme 16 5G і 16 Pro 5G: дзеркало, 144 Гц і 7000 мА•год

Предыдущие слухи подтвердились. Новинка содержит процессор MediaTek Dimensity 6400 Turbo в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 емкостью 256 ГБ. Смартфон поддерживает карты памяти.


Блок камер на задней панели содержит 50-мегапиксельный главный модуль Sony IMX852 и 2-мегапиксельный монохромный сенсор. В модуль встроили селфи-зеркало, а светодиодную вспышку разместили по его контуру. Фронтальная камера на 50 Мп имеет угол обзора 86 градусов. Для фото доступны обработка LumaColor и инструмент AI Edit Genie для быстрого редактирования снимков в галерее.

Realme представила Realme 16 5G і 16 Pro 5G: дзеркало, 144 Гц і 7000 мА•год

Главная особенность Realme 16 5G — аккумулятор емкостью 7000 мА-ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 60 Вт и проводной обратной зарядки. Realme использовала компоновку Aircraft Structure и графитовую батарею высокой плотности, чтобы уместить такой аккумулятор в тонкий корпус. Смартфон имеет размеры 158,30×75,13×8,10 мм и весит 183 г. Корпус обеспечивает защиту от воды и пыли в соответствии со стандартами IP66, IP68, IP69 и IP69K, включая защиту от струй воды под высоким давлением. Новинка работает под управлением realme UI 7.0 на базе Android 16.

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G ориентирован на пользователей, которым важна более высокая производительность и расширенные возможности съемки. Он оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772×1272 пикселя, частотой обновления 144 Гц и плотностью 450 ppi. Пиковая локальная яркость достигает 6500 нит, стандартная — 600 нит, а в режиме HBM — 1400 нит. Экран защищает стекло AGC DT Star D+.

Смартфон работает на чипе MediaTek Dimensity 7300 Max 5G. Он оснащен 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 емкостью 256 ГБ. Слота для microSD нет. Аккумулятор аналогичный — 7000 мА-ч, но заряжается быстрее — с мощностью 80 Вт. Обратная проводная зарядка также присутствует.

Спецпроекты
Міць титана: у Алло з'явилась серія смартфонів REDMI Note 15. Вони стійкі до падінь та довго тримають заряд
Wise IT приєднується до CISO Club Ukraine. Мета спільноти — забезпечити новий рівень кіберстійкості

Realme представила Realme 16 5G і 16 Pro 5G: дзеркало, 144 Гц і 7000 мА•год

Основная камера на 200 Мп получила оптическую стабилизацию. Ее дополняет 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Фронтальная камера — 50 Мп. Смартфон снимает видео в 4K при 30 кадрах в секунду, поддерживает замедленную съемку, HDR, таймлапс и профессиональные режимы.

Как и младшая модель, он имеет сертификацию IP66, IP68, IP69 и IP69K и поддерживает режим Ultra Volume с усилением громкости до 300%. Среди других возможностей — сканер отпечатков пальцев в дисплее, NFC и USB Type-C с цифровым и аналоговым аудио. Размеры устройства составляют 162,6×77,6×7,75 мм, вес — 192 г. Аппарат работает под управлением realme UI 7.0.

Цена

Realme 16 Pro 5G поступил в продажу во Вьетнаме по цене около €470. Смартфон доступен в цветах Purple Orchid и Gray Gravel.

Realme 16 5G предлагают в двух конфигурациях: версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти стоит около €370, а вариант с 12 ГБ ОЗУ — €400. Доступны цвета White Swan и Black Cloud.

Источник: gizmochina

Популярные новости

arrow left
arrow right
Спрос на iPhone 4 взлетел на 1000% через 15 лет после выпуска — благодаря TikTok
Украинский дизайнер опубликовал рендеры Apple iPhone 18 Pro: 12 новых функций и изменений следующего флагмана
Xiaomi 17 Ultra: первые фото без чехла, модуль и программа камеры, релиз уже на этой неделе
Xiaomi анонсировала Redmi Turbo 5 Max с новым чипом Dimensity 9500s
Стоимость памяти Apple iPhone 17 вырастет на 230% в 2026 году — возможно подорожание
Вышли глобальные Xiaomi Redmi Note 15 и Note 15 Pro+: AMOLED, 120 Гц и до 200 Мп
Xiaomi 17 Ultra снимает фейерверк с дрона и красуется со всех сторон в официальных видео
Exynos и Snapdragon: полные характеристики Samsung Galaxy S26 и S26+
Неожиданная компактность: макет Apple iPhone Fold сравнили с iPhone 17 Pro Max и Oppo Find N5 на видео
Представлен Nothing Phone (3a) Community Edition — когда дизайн действительно оригинальный
Новый Honor Magic8 Lite не такой уж "лайт": 7500 мА-ч и OLED на 6000 нит
Samsung Galaxy TriFold официально получил функцию второго монитора
Ayaneo представила свой первый смартфон Pocket Play, с выдвижным джойстиком
Honor показала Magic 8 Pro Air: 6,1 мм, три камеры и батарея 5500 мА-ч
Арестованы производители поддельных телефонов Samsung — изъяты сотни фальшивок
Apple iPhone Air — наиболее обесцененный из всех моделей, после приобретения он теряет половину стоимости
Расходимся: Samsung Galaxy S26 получит камеры S25, чтобы не стать дороже iPhone 17
Представлен Samsung Galaxy A07 5G: 120 Гц и 6000 мА-ч за $140
Как в россии: Индия будет требовать от производителей смартфонов установки государственного приложения
После возражений Apple Индия отказалась от принудительного приложения для смартфонов
Вышел Vivo X200T: три камеры Zeiss 50 Мп и Dimensity 9400+ от €550
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить