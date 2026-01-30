Realme представила Realme 16 5G и 16 Pro 5G: зеркало, 144 Гц и 7000 мА-ч

Realme представила смартфоны Realme 16 5G и Realme 16 Pro 5G. При их создании инженеры делали ставку на дизайн, автономность и повышенную выносливость. Хотя новинки и не дотягивают до уровня Realme P4 Power с его батареей на 10001 мА-ч.





Realme 16 5G

Realme 16 5G получил корпус Air Design с плоской рамкой и закругленными углами. Задняя панель с покрытием Aurora Wings переливается от синего до фиолетового в зависимости от освещения. Смартфон оснащен 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2372×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и соотношением экрана к корпусу 93%. Яркость составляет 1000 нит в стандартном режиме, 1400 нит в режиме повышенной яркости и достигает пиковых 4200 нит. Защиту обеспечивает стекло DT Star D+.

Предыдущие слухи подтвердились. Новинка содержит процессор MediaTek Dimensity 6400 Turbo в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 емкостью 256 ГБ. Смартфон поддерживает карты памяти.





Блок камер на задней панели содержит 50-мегапиксельный главный модуль Sony IMX852 и 2-мегапиксельный монохромный сенсор. В модуль встроили селфи-зеркало, а светодиодную вспышку разместили по его контуру. Фронтальная камера на 50 Мп имеет угол обзора 86 градусов. Для фото доступны обработка LumaColor и инструмент AI Edit Genie для быстрого редактирования снимков в галерее.

Главная особенность Realme 16 5G — аккумулятор емкостью 7000 мА-ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 60 Вт и проводной обратной зарядки. Realme использовала компоновку Aircraft Structure и графитовую батарею высокой плотности, чтобы уместить такой аккумулятор в тонкий корпус. Смартфон имеет размеры 158,30×75,13×8,10 мм и весит 183 г. Корпус обеспечивает защиту от воды и пыли в соответствии со стандартами IP66, IP68, IP69 и IP69K, включая защиту от струй воды под высоким давлением. Новинка работает под управлением realme UI 7.0 на базе Android 16.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G ориентирован на пользователей, которым важна более высокая производительность и расширенные возможности съемки. Он оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772×1272 пикселя, частотой обновления 144 Гц и плотностью 450 ppi. Пиковая локальная яркость достигает 6500 нит, стандартная — 600 нит, а в режиме HBM — 1400 нит. Экран защищает стекло AGC DT Star D+.

Смартфон работает на чипе MediaTek Dimensity 7300 Max 5G. Он оснащен 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 емкостью 256 ГБ. Слота для microSD нет. Аккумулятор аналогичный — 7000 мА-ч, но заряжается быстрее — с мощностью 80 Вт. Обратная проводная зарядка также присутствует.

Основная камера на 200 Мп получила оптическую стабилизацию. Ее дополняет 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Фронтальная камера — 50 Мп. Смартфон снимает видео в 4K при 30 кадрах в секунду, поддерживает замедленную съемку, HDR, таймлапс и профессиональные режимы.

Как и младшая модель, он имеет сертификацию IP66, IP68, IP69 и IP69K и поддерживает режим Ultra Volume с усилением громкости до 300%. Среди других возможностей — сканер отпечатков пальцев в дисплее, NFC и USB Type-C с цифровым и аналоговым аудио. Размеры устройства составляют 162,6×77,6×7,75 мм, вес — 192 г. Аппарат работает под управлением realme UI 7.0.

Цена

Realme 16 Pro 5G поступил в продажу во Вьетнаме по цене около €470. Смартфон доступен в цветах Purple Orchid и Gray Gravel.

Realme 16 5G предлагают в двух конфигурациях: версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти стоит около €370, а вариант с 12 ГБ ОЗУ — €400. Доступны цвета White Swan и Black Cloud.

Источник: gizmochina