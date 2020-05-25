Realme — теперь не только смартфоны. Первый умный телевизор бренда на Android TV стоит весьма недорого

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Суббренд Realme китайского производителя смартфонов Oppo, который пару месяцев назад официально вышел на рынок Украины, сегодня провел в Индии масштабную презентацию своих новых продуктов. Центральное место в ней занял первый умный телевизор Realme Smart TV с более чем гуманной: ₹12 999 (~$171) за базовую модель с 32-дюймовым экраном HD и ₹21,999 (~$289) — за старшую 43-дюймовую модель Full HD.

Несмотря на принадлежность к нижнему сегменту рынка, умный телевизор Realme получил узкие рамки по периметру дисплея. Программной платформой выступает — и это большой плюс — ОС Android TV Pie. Есть встроенные плеер Chromecast и поддержка голосового помощника Google Assistant, а также Netflix, YouTube и Prime Video. Само собой, есть возможность устанавливать приложения из магазина Google Play.

Среди ключевых особенностей своего первого телевизора производитель выделяет технологию обработки изображения Chroma Boost Picture Engine, пиковую яркость на уровне 400 кд/м2, углы обзора 178 градусов, поддержку HDR 10 и семь разных режимов работы (Standard, Vivid, Game, Sports, Movie, User, Energy Saving).

Аппаратным базисом служит SoC MediaTek с четырьмя 64-разрядными процессорными ядрами Cortex-A53 и графическим ускорителем Mali-470 MP3. Объем оперативной и флэш-памяти составляет 1 и 8 ГБ соответственно. Учитывая тот факт, что выводить видео формата 4K этому телевизору не придется, возможностей SoC должно хватить с головой. В числе других форматов новинка способна справиться с H.264, H.263 и MPEG1/2/4.

В оснащение новинки также входит четыре громкоговорителя суммарной мощности 24 Вт с поддержкой Dolby Audio. Набор портов этого телевизора представлен разъемами HDMI (х3, включая один с ARC), USB (х2), SPDIF, DVB-T2 и Ethernet. Конечно, в наличии и адаптеры беспроводных интерфейсов.

Продажи в Индии стартуют 2 июня на Flipkart и сайте магазина Realme. Выйдет ли Realme за пределы Индии и появится ли в конечном итоге на рынке Украины, пока не сообщается.

Источник: Gizmochina