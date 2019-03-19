Регулятор подтвердил скорый анонс нового флагманского смартфона Meizu 16s

Прошлогодние флагманы Meizu 16 и Meizu 16 Plus

В базе данных китайского регулятора Compulsory Certificate Authority of China (3C), который занимается сертификацией смартфонов и прочих электронных устройств перед их выходом в Китае, появилась запись, относящаяся к новому, еще не представленному официально, флагманскому смартфону Meizu 16s. Сам по себе факт прохождения сертификации – явный признак скорого анонса новинки, но запись в базе данных 3C также позволяет узнать ряд интересных деталей.

Первым делом следует отметить модельный номер, под которым устройство проходит в сертификационной документации 3C — M971Q. Также регулятор отметил, что в стандартном комплекте поставки будет присутствовать фирменное зарядное устройство с каталожным номером UP0830S. То есть Meizu 16s точно будет поддерживать технологию быстрой зарядки mCharge. А вот станет ли новый флагман Meizu, которая в этом году празднует свое 16-летие, первый смартфоном с поддержкой улучшенной технологии Super mCharge, обеспечивающей максимальную мощность зарядки 55 Вт, мы пока не знаем.

Напомним, технология Super mCharge была представлена еще на выставке MWC 2017 — тогда для смартфона с аккумулятором емкостью 3000 мА•ч была заявлены следующие скорости: с 0 до 60% за 10 минут, полная зарядка — 20 минут. Несмотря на ожидания, в серийных устройствах технология Super mCharge пока применения не нашла.

По предварительным данным, смартфон Meizu 16s получит безрамочный (ранее мы видели живые фото новинки) экран Super AMOLED диагональю 6,2 дюйма (6,5 дюйма у Meizu 16s Plus), защищенный стеклом Corning Gorilla Glass 6, SoC Qualcomm Snapdragon 855, основную камеру с главным модулем разрешением Sony IMX586 разрешением 48 Мп и системой оптической стабилизации изображения, аккумулятор емкостью 3600 мА•ч (3800 мА•ч у Meizu 16s Plus). Кроме того, в Meizu 16s наконец заработают бесконтактные платежи благодаря модулю NFC, которого не было в Meizu 16.

Смартфон Meizu 16s должен быть представлен официально до конца этого месяца. Стартовой ценой для Meizu 16s указана отметка $500.

Источник: GSM Arena