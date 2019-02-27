Живые фото смартфона Meizu 16s Plus демонстрируют дизайн с рекордно тонкими симметрическими рамками без каких-либо вырезов или отверстий

Прошлогодние флагманы Meizu 16 и Meizu 16 Plus

Следующим флагманским смартфоном китайской компании Meizu, которая за последнее время сильно растеряла свои позиции, станет модель под названием Meizu 16s, призванная сменить актуальную модель Meizu 16, вышедшую в августе прошлого года. Рендеры Meizu 16s мы видели еще в прошлом году, а сейчас вот появились первые живые фото старшей модели Meizu 16s Plus в черном и белом цветах корпуса.

Потенциальный новый флагман Meizu 16s Plus

Как видим, несмотря на современные тренды, Meizu остается верной себе в дизайне смартфонов, и это не может не радовать. Фото демонстрируют большой экран без каких-либо вырезов или отверстий с очень тонкими и симметричными рамками. Причем визуально рамки выглядят еще тоньше, чем у революционного Meizu Zero за $2000, который, скорее всего, так и не выйдет на рынок. Сейчас нет ничего, что заставило бы усомниться в подлинности этих фото. И если в реальности рамки действительно окажутся настолько тонкими, то Meizu 16s определенно станет смартфоном с самыми тонкими рамками среди обычных моноблочных моделей без вырезов и отверстий в экране.

Прорезь разговорного динамика у Meizu 16s Plus находится в том же месте, что и у Meizu 16, и его предшественника Meizu 15 – вверху на самом изгибе корпуса. Диаметр отверстия для фронтальной камеры лишь немногим меньше ширины верхней рамки, что тоже впечатляет.

Смартфону Meizu 16s Plus приписывают экран AMOLED диагональю 6,2 дюйма. Основой должна выступить новая SoC Qualcomm Snapdragon 855. Также упоминается тройная основная камера с главным модулем разрешением 48 Мп и системой оптической стабилизации изображения и аккумулятор емкостью 3600 мА•ч. Наконец, в новом поколении Meizu 16s должен наконец появится адаптер NFC.

Что касается цены, слухи приписывают стартовую стоимость $490, что ощутимо выше $395, которые на старте просили за Meizu 16. Но учитывая, что недавно представленный Xiaomi Mi 9, который уже стал бестселлером в Китае стартует с $445, Meizu вполне может пересмотреть ценовую политику в сторону снижения.

Анонс смартфона Meizu 16s, который по аналогии с Meizu 16, будет предложен в двух вариантах размера экрана, ожидается в конце марта начале апреля.

Источник: Gizmochina