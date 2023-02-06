Рейтинг лучших ІТ-работодателей Украины 2022 года – опрос DOU

Профильное издание DOU.UA подвело итоги голосования за лучших работодателей Украины в IT-сфере 2022 года. В опросе приняло участие около 20 тыс. специалистов, которые оценили 842 компании, где они работают. Оценки ставились по пяти блокам вопросов: компенсация, условия труда, проект, карьера и лояльность.

Первое место в категории «Более 1500 сотрудников» заняла львовская сервисная компания Intellias. Она уже была лидером этого рейтинга в 2021 и 2017 годах. Далее следуют с минимальным отрывом Sigma Software и Genesis.

В категории «800-1500 специалистов» лидером оказалась сервисная компания ALLSTARSIT, а за ней следуют лидеры 2021 года — SQUAD и Plarium.

Первое место в категории «200-800 специалистов» принадлежит запорожской аутсорсинговой компании Computools. За ней следуют две продуктовые компании – TRIONIKA и Creatio (ранее известная как Terrasoft). Последняя в 2020 и 2021 годах занимала первые места в своей категории.

В категории «81-200 специалистов» тройка лидеров выглядит следующим образом: Solidgate, Empat, Lionwood.software. Всего у всей первой пятерки более 99 баллов.

Офисы компаний-победителей рейтинга находятся в 16 городах Украины.