Рекомендации и «теневой бан» в Instagram — как это работает? Похоже, этого не знает даже администрация соцсети

Алгоритмы работы Instagram (как собственно и Facebook) вызывают много вопросов и мало кто из активных пользователей избегал так называемого «теневого бана» – снижения охватов контента из-за несоблюдения определенных правил соцсети.

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Исполнительный директор Instagram Адам Моссери объясняет, как работают системы соцсети – в том числе те, что отвечают за снижение или повышение охватов. В настоящее время Instagram использует несколько систем ранжирования – для каждой отдельной части программы (Reels, Stories, Explore и т.п.).

К примеру, порядок публикаций в основной ленте определяется предварительными действиями пользователя и взаимодействиями с людьми, публиковавшими контент. Подобным образом в Stories учитывается история просмотров, пересылки в Direct, а также «близость» или «насколько вероятно то, что вы будете связаны как друзья или семья».

С другой стороны, рекомендации в Explore – разделе, где пользователи могут просматривать публикации людей, на которых не подписаны – в основном базируются на публикациях, которые вы лайкнули, сохранили, поделились или прокомментировали в прошлом.

Рекомендации Reels собирают подобные данные — то, что пользователь лайкнул, сохранил и поделился, определяет контент, который будет отображаться в дальнейшем. Визуальные и аудиофайлы, которые используются в видео, а также информация о человеке, который ими поделилось, например количество подписчиков, также играют важную роль в рейтинге Reels.

Как настроить рекомендации?

Добавить учетные записи в избранные, чтобы не пропустить контент от наиболее важных для вас людей или каналов;

Главную ленту можно настроить таким образом, чтобы она показывала только контент избранных аккаунтов или аккаунты, на которые вы подписались (в хронологическом порядке будут отображены публикации за последние 30 дней);

Отображение рекомендуемых публикаций можно отложить на 30 дней;

Выключите уведомления от аккаунтов, которые вам менее интересны. Также можно убрать из ленты истории, сообщения или посты, если вы не хотите видеть, чем некоторые люди делятся, но не решаетесь полностью отменить подписку;

Реагируйте на опросы в Instagram — соцсеть часто присылает вопросы о том, интересна ли вам публикация, чтобы точнее настроить рекомендуемый контент.

«‎Теневой бан»

Еще одна интересная и непонятная многим тема – «теневой бан». Сам Моссери говорит, что четкого определения для этой блокировки нет, но многие создатели «используют этот термин, чтобы определить, что их учетная запись или контент ограничены, или скрыты без четкого объяснения или обоснования».

Он говорит, что компания работает над повышением прозрачности в таких случаях. В этом может помочь функция «Статус аккаунта», которая будет предупреждать, если ваш контент или учетная запись будут считаться «непригодными» для рекомендаций. Решения по теневой блокировке можно обжаловать.

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Instagram также тестирует новые уведомления, которые помогут создателям понять, когда доступ к их роликам может быть ограничен из-за водяного знака (компания таким образом пыталась ограничить пользователей от публикации переделанных TikTok-видео в Reels на протяжении многих лет).

Новые детали подчеркивают, насколько важными алгоритмические рекомендации становятся в Instagram. В то время как приложение вновь ввело необязательную хронологическую ленту Марк Цукерберг заявил, что его цель — превратить Instagram и Facebook в «двигатель открытия» – больше сосредоточенного на рекомендациях, чем на публикациях друзей.