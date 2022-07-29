Блокировка украинских блогеров в Facebook и Instagram — Минцифры обратилась к Meta с просьбой повысить качество модерации

Министерство цифровой трансформации Украины официально обратилось в американскую корпорацию Meta Platforms с просьбой повысить качество модерирования — чтобы публикации украинцев больше не скрывали, а их аккаунты не блокировали безосновательно. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Не секрет, что системы модерации Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp, сломана пока не справляется с российской пропагандой и ботами — с начала полномасштабной войны украинские пользователи массово сталкиваются с проблемой блокирования постов и аккаунтов в соцсетях. И сейчас эта проблема стоит особенно остро. В последний раз мы возвращались к обсуждению этой важной темы в мае, когда Михаил Федоров встречался с президентом по глобальным вопросам Meta Ником Клеггом и, среди прочего, обсуждал острую блокировку украинского контента в Facebook и Instagram — тогда нам обещали, что вскоре ситуация улучшится, однако заметных сдвигов в системе модерации до сих пор нет.

В Минцифре рассказали, что поддерживают связь с Meta, которая даже выделила для этого отдельную команду, чтобы быстро реагировать на запросы о необоснованном блокировании контента украинцев. Почти все эти запросы получают положительное решение — аккаунты активистов, волонтеров, блоггеров разблокируют (в Минцифре говорят, что за последние месяцы помогли разблокировать десятки страниц публичных людей), однако это глобально ничего не меняет, отмечают в министерстве.

«У нас идет жестокая война, поэтому несправедливо модерировать украинский контент по правилам мирного времени. Соцсети созданы для того, чтобы рассказывать правду. Миллионы украинцев с первого дня войны объединились и действуют как единый информационный фронт. Распространяют новости в соцсетях, собирают средства для армии, медиков и людей, которые все потеряли. Каждый активист, блоггер, волонтер использует свое доверие и репутацию для хорошего дела» Михаил Федоров, вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины.

28 июля Минцифры в очередной раз обратилось к Meta по поводу массовых блокировок постов и аккаунтов блогеров, медиасообщества, активистов и обычных пользователей в соцсетях Facebook и Instagram. Официальное письмо (копия ниже) с просьбой улучшить процессы модерации украинского контента за подписью Михаила Федора адресовали президенту по глобальной политике корпорации Meta Нику Клеггу.

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Почему это происходит (блокировка контента в Facebook и Instagram блокируется) уже объяснялось неоднократно. Есть две основные причины:

первая — автоматические алгоритмы соцсетей, которые нуждаются в изменениях, и проблема качества модерирования контента из Украины как таковая (политика компании по контенту не адаптирована к реалиям войны в Украине).

вторая — чрезмерная активность российских ботов, массово жалующихся на публикации.

Минцифры также призвало Meta поделиться с украинскими пользователями собственными правилами модерации украинского региона. Это поможет лучше понять, какой контент система модерации воспринимает как опасный и позволит избегать массовых блокировок.

Будем надеяться, что Meta, наконец, обратит внимание на эту серьезную проблему и выделит больше ресурсов, чтобы создать более эффективные механизмы противодействия российской пропаганде и ботам. Да и другие не будут стоять в стороне — да, Google, пора уже наконец-то открыть офис YouTube в Украине.