Релиз игры The Lord of the Rings: Gollum перенесли на 2022 год

В марте 2019 года разработчик видеоигр Daedalic Entertainment анонсировал игру The Lord of the Rings: Gollum, которая должна расширить вселенную «Властелина колец». Релиз проекта был намечен на 2021 год, о чем мы упоминали в материале о самых интересных играх этого года. Однако, не все пошло по плану, поэтому выход игры сдвинули на 2022 год.

Студия пока не уточняет причин переноса, но отмечает, что The Lord of the Rings: Gollum будет выпущена совместно с компанией Nacon. Игра будет доступна на PC, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox.

Стелс-приключение расскажет о событиях трилогии «Властелин колец», но со стороны Голлума. Игра будет включать необычную механику диалога, отражающую двойственные личности главного героя, в зависимости от того, будет ли выбран вариант повествования Голлума или Смегола. Версия для PlayStation 5 будет задействовать адаптивные триггеры контроллера DualSense и возможность трассировки лучей консолью.

Источник: Engadget