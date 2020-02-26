Релиз среды разработки Android Studio 3.6 с акцентом на качество кода

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Google объявила о выпуске новой версии интегрированной среды разработки (IDE) для разработки ПО на платформе Android – Android Studio 3.6. По словам компании, в текущем обновлении основное внимание уделено функциям контроля качества в случаях редактирования и отладки кода.

Android Studio 3.6 – первое крупное обновление IDE после того, как инициатива Project Marble стабильно заработала в Android Studio 3.5. Это попытка Google отойти от добавления больших функций, а вместо этого усовершенствовать проделанную работу для повышения производительности. Таким образом в новой версии ПО содержится незначительное количество новых функций, но устранены ошибки и улучшена базовая производительность.

«Некоторые ключевые особенности Android Studio 3.6 включают новый способ быстрого проектирования, разработки и предварительного просмотра макетов приложений, используя XML с новым видом (Split View) в визуальном редакторе и в редакторе кода. Кроме того, вам больше не нужно вручную вводить GPS-координаты, чтобы проверить местоположение в приложении, мы встроили Google Maps прямо в расширенную панель управления Android Emulator. Наконец, мы упростили оптимизацию вашего приложения и поиск ошибок с автоматическим обнаружением утечек памяти для фрагментов (Fragments) и операций (Activities)», – прокомментировал обновление менеджер по продукту Скотт Свартаут (Scott Swarthout).

Android Studio 3.6 уже можно загрузить с официальной страницы проекта. Если установлена предыдущая версия IDE, можно выполнить обновление по пути «Справка» > «Проверить наличие обновлений».

Источник: Neowin