Релиз Test Drive Unlimited Solar Crown состоится 22 сентября 2022 года

Новая часть франшизы Test Drive Unlimited будет выпущена 22 сентября 2022 года. Об этом сообщил издатель Nacon во время собственного мероприятия Connect 2021. Разработкой занимается студия KT Racing.

Действия Test Drive Unlimited Solar Crown будут происходить в Гонконге. Регион воссоздадут в масштабе 1:1. Наряду с городскими районами можно будет исследовать леса, горы, болота и пляжи.

В игре будет доступен гоночный турнир, а также обыгрывается противостояние двух кланов: Streets и Sharps. Вам предстоит присоединиться к одному из них, продвигаться по рейтингу и попытаться свергнуть соперников. Больше подробностей об игре пообещали рассказать в ближайшие месяцы.

Кроме того, Nacon и студия Daedalic показали игру The Lord of the Rings: Gollum, релиз которой также должен состояться осенью 2022 года. Стелс-приключение расскажет о событиях трилогии «Властелин колец», но со стороны Голлума. В игре вы встретите знакомых персонажей, таких как Трандуил и Гэндальф.

Также Nacon опубликовал тизер RoboCop: Rogue City. Легендарному киборгу предстоит очистить улицы старого Детройта. Игра должна выйти на консолях и PC в 2023 году.

В заключении, издатель сообщил, что игра Steelrising от студии Greedfall Spiders будет выпущена в июне следующего года. Релизы Vampire: The Masquerade — Swansong и Blood Bowl 3 также отложены до 2022 года.

Источник: Engadget