Релизный трейлер ремастера Until Dawn — «захватывающий кошмар» выходит 4 октября на ПК и PS5

PlayStation показала финальный трейлер обновленной версии хоррор-игры Until Dawn, которая выйдет 4 октября на ПК (Steam, Epic) и PlayStation 5.

История Until Dawn разворачивается вокруг группы молодых людей, которые приезжают в домик на горе Блэквуд. Год назад здесь бесследно исчезли двое их друзей. Постепенно герои оказываются в эпицентре загадочных событий, сначала сталкиваясь с неизвестным преступником, а затем — с чем-то гораздо более опасным и бесчеловечным.

Главные роли в игре исполнили известные актеры: Рами Малек, Хайден Панеттьер, Бретт Далтон, Меган Джетт Мартин, Ноа Флейс и Джордан Фишер.

Студия Ballistic Moon взяла на себя разработку ремастера, используя возможности движка Unreal Engine 5. Обновленная версия предлагает игрокам окунуться в атмосферу страха с реалистичной графикой и усовершенствованным игровым процессом.

Until Dawn — это интерактивный хоррор, который дебютировал в 2015 году как эксклюзив для PlayStation 4. Разработанная студией Supermassive Games, игра быстро завоевала благосклонность критиков (на Metacritic 79 баллов) и игроков благодаря увлекательному сюжету и инновационному подходу к жанру.

Ключевая особенность Until Dawn — система «эффекта бабочки», где каждое решение игрока, даже самое мелкое, может существенно повлиять на развитие событий и судьбу персонажей. Это обеспечивает высокую реиграбельность, ведь каждое прохождение потенциально уникально. Until Dawn сочетает элементы классических слэшеров, сверхъестественных ужасов и психологических триллеров.