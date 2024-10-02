Новости Игры 02.10.2024 в 19:19 comment views icon

Релизный трейлер ремастера Until Dawn — «захватывающий кошмар» выходит 4 октября на ПК и PS5

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Ігор Панченко

Автор новостей

Релизный трейлер ремастера Until Dawn — «захватывающий кошмар» выходит 4 октября на ПК и PS5

PlayStation показала финальный трейлер обновленной версии хоррор-игры Until Dawn, которая выйдет 4 октября на ПК (Steam, Epic) и PlayStation 5.

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История Until Dawn разворачивается вокруг группы молодых людей, которые приезжают в домик на горе Блэквуд. Год назад здесь бесследно исчезли двое их друзей. Постепенно герои оказываются в эпицентре загадочных событий, сначала сталкиваясь с неизвестным преступником, а затем — с чем-то гораздо более опасным и бесчеловечным.

Главные роли в игре исполнили известные актеры: Рами Малек, Хайден Панеттьер, Бретт Далтон, Меган Джетт Мартин, Ноа Флейс и Джордан Фишер.

Студия Ballistic Moon взяла на себя разработку ремастера, используя возможности движка Unreal Engine 5. Обновленная версия предлагает игрокам окунуться в атмосферу страха с реалистичной графикой и усовершенствованным игровым процессом.

  • Until Dawn — это интерактивный хоррор, который дебютировал в 2015 году как эксклюзив для PlayStation 4. Разработанная студией Supermassive Games, игра быстро завоевала благосклонность критиков (на Metacritic 79 баллов) и игроков благодаря увлекательному сюжету и инновационному подходу к жанру.
  • Ключевая особенность Until Dawn — система «эффекта бабочки», где каждое решение игрока, даже самое мелкое, может существенно повлиять на развитие событий и судьбу персонажей. Это обеспечивает высокую реиграбельность, ведь каждое прохождение потенциально уникально. Until Dawn сочетает элементы классических слэшеров, сверхъестественных ужасов и психологических триллеров.

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