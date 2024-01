Ремонт Apple Vision Pro может обойтись в $2399. Треснувшее защитное стекло — $799

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Цена гарнитуры Apple Vision Pro – $3499. Но если не платить дополнительные $24,99 в месяц или $499 за два года обслуживания по AppleCare Plus, нужно быть осторожными с новой гарнитурой. Для пользователей без страхового плана ремонт треснувшего защитного стекла будет стоить $799, а в целом цена ремонта может составить $2399, согласно обновленной странице поддержки Apple Vision Pro.

С AppleCare Plus, ремонт треснувшего защитного стекла или других случайных повреждений обойдется в 299 долларов. С оплатой за два года AppleCare Plus и пониженной стоимостью ремонт защитного стекла обойдется в $798 — на $1 меньше, чем стоимость ремонта без плана обслуживания, передает The Verge. И только если повреждение повторится, это может быть выгодно.

Vision Pro от Apple уже доступна для предварительного заказа на американском сайте Apple и во всех магазинах компании по стране. Версия стоимостью $3499 включает накопитель на 256 ГБ, в то время как модель на 512 ГБ будет стоить $3699. 1 ТБ обойдется в $3899. Аксессуары продаются отдельно, и за чехол для поездок придется выложить еще $199 долларов.

