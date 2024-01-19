Новости Технологии 19.01.2024 в 16:59 comment views icon

Apple открыла предзаказ на Vision Pro, подвинув дату доставки на месяц — надо отсканировать лицо

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Юрій Орос

Автор новин

Apple открыла предзаказ на Vision Pro, подвинув дату доставки на месяц — надо отсканировать лицо

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Гарнитура виртуальной реальности, или «первый пространственный (spatial) компьютер Apple» стал официально доступен для предварительного заказа в США. Vision Pro теперь можно заказать на сайте Apple за $3 499 (плюс налоги, которые в каждом штате разные).

Чтобы оформить предзаказ Vision Pro в США, вам понадобится iPhone или iPad с функцией Face ID. Чтобы приобрести устройство, нужно дважды просканировать лицо, чтобы Apple сняла информацию о размерах между глазами и оголовья, передает 9to5Mac. По сути это означает, что необходимо иметь iPhone X и новее или iPad с функцией Face ID. Если, этого нет, то нужно посетить «физический» Apple Store.

В коробке Vision Pro должно лежать:

  • Крепление Solo Knit Band и Dual Loop Band
  • 2x подушки Light Seal Cushions
  • Крышка Apple Vision Pro для передней части устройства
  • Ткань для протирания линз
  • Аккумулятор
  • Зарядный кабель USB-C
  • Адаптер питания USB-C

Если пользователь носит очки, ему необходимо предоставить действительный рецепт от офтальмолога при оформлении заказа. Тогда Apple продаст дополнительные оптические вставки для Vision Pro от Zeiss за $99 или $149.

Смещение даты доставки

Сроки доставки гарнитуры Apple Vision Pro уже сместились на середину марта, хотя поначалу обещали, что оформившие предварительный заказ получат устройство 2 февраля, передает MacRumors. Похоже, что Apple недооценила спрос или просто не успела выработать больше. В частности, аналитик Минг-Чи Куо сообщал, что на запуске будет доступно 80 тыс. гарнитур.

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