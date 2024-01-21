Полный комплект аксессуаров Apple Vision Pro стоит $1041 – что в него входит

Минимальная стоимость Apple Vision Pro с 256 ГБ памяти составляет $3499, а с максимальным накопителем на 1 ТВ – все $3899. Программа обслуживания Apple Care Plus – еще $499. Плата за покрытие (deductible for Vision Pro coverage) будет стоить еще $300. Кроме того, Apple предлагает несколько аксессуаров, которые вместе стоят еще $1041. Некоторые из них есть в комплекте Vision Pro, но можно приобрести дополнительные.

Дорожный кейс – $199

Разработан Apple для защиты Vision Pro в пути. Дорожный кейс Apple Vision Pro имеет выдвижную ручку и отделения для аккумулятора, оптические вставки ZEISS, крышки Apple Vision Pro и дополнительные аксессуары.

Дополнительный аккумулятор – $199

Внешняя батарея изготовлена ​​из гладкого обработанного алюминия и подключается к Apple Vision Pro с помощью плетеного кабеля USB-C. Аккумулятор поддерживает до двух часов общего использования, 2,5 часа воспроизведения видео и целого дня в сети.

Оптические вставки Zeiss – минимум $99, в зависимости от рецепта

Есть два типа оптических вставок ZEISS: рецептурные и для чтения.

Сверхлегкий уплотнитель – $199

Apple Vision Pro Light Seal нежно прилегает к лицу и блокирует рассеянный свет. Он крепится к Apple Vision Pro магнитами. Входящие в комплект подушки Light Seal крепятся магнитами к Light Seal, их легко снимать для чистки.

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Сверхлегкая подушка – $29

Подушку Apple Vision Pro Light Seal Cushion можно легко снять для очистки. Она доступна в размерах N, N+, W, W+.

Держатель батареи Belkin – $49,95

Держатель для батареи создан для крепления аккумулятора Apple Vision Pro на поясе или брюках, дополнительный ремешок позволяет закрепить аккумулятор на теле.

Дополнительный плетеный ремешок – $99

Трикотажный ремешок Solo Knit Band обеспечивает амортизацию, воздухопроницаемость и эластичность. Он имеет регулятор Fit Dial, который позволяет пристроить Apple Vision Pro к размерам головы и обеспечивает регулировку при использовании. Ремешок Solo Knit Band крепится к аудио ремням, фиксаторы позволяют отсоединить его при необходимости.

Дополнительный двойной ремешок – $99

Dual Loop Band состоит из верхнего и нижнего ремешка. Dual Loop Band крепится к аудио ремешкам, фиксаторы позволяют быстро отсоединить его, когда это необходимо.

Дополнительный зарядный кабель – $29

Двухметровый зарядный кабель имеет плетеный дизайн и предназначен для зарядки, синхронизации и передачи данных между устройствами USB-C. Поддерживает зарядку до 240 Вт и передает данные со скоростью USB 2.

Блок питания – $39

Хотя адаптер питания совместим с любым устройством USB‑C, Apple рекомендует использовать его с MacBook Air и Apple Vision Pro. Также можно использовать его с новыми моделями iPhone и iPad Pro.

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Источники: Apple, The Verge, Road To VR