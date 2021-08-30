Ремонтопригодность Google Pixel 5a оценили в 5/10





Две недели назад компания Google представила среднебюджетный смартфон Pixel 5a. Он является прямым наследником модели Pixel 4a 5G, предлагая несколько улучшений. Устройство стало чуть крупнее, получило влагозащиту IP67 и аккумулятор большей емкости. В остальном же характеристики не изменились: чипсет Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, аналогичный набор камер. Однако за стоимость в $449 это довольно интересный вариант в своем ценовом сегменте.

Pixel 5a имеет не только схожий дизайн и характеристики с предшественником. Его также довольно непросто ремонтировать, как и предыдущие модели Pixel. Блогеры из YouTube-канала PBKreviews продемонстрировали процесс разборки Pixel 5a и оценили его в 5/10.

Хорошая новость заключается в том, что можно довольно легко заменить 6.34″ OLED-дисплей — достаточно немного нагреть его и с помощью инструмента снять экран. Не проблема получить доступ и к аккумулятору. Для этого следует открутить ряд винтов и снять металлическую крышку.

Однако с этого момента разборка становится все сложнее. Батарея прочно приклеена к корпусу, из-за чего пришлось использовать изопропиловый спирт, чтобы немного ослабить клей. Лишь после этого получилось вытащить аккумулятор. Другая проблема заключается в том, что порт USB распаян непосредственно на материнской плате, что делает его ремонт «затруднительным». Тем не менее, при надлежащем подходе к процессу разборки, она вполне может увенчаться успехом, о чем свидетельствует последующий запуск смартфона у специалистов из PBKreviews.

Источник: Engadget