RemoveWindowsAI: этот скрипт вычистит весь ИИ из Windows 11 за секунды

Microsoft все больше захламляет Windows 11 инструментами ИИ и планирует сделать из нее агентную операционную систему. Это не всем нравится, на каждое действие появляется противодействие.

Zoicware, автор скрипта Remove Windows AI утверждает, что он может избавить Windows от всех элементов ИИ, которые притаились на каждом шагу и в самых неожиданных местах. Инструмент, доступный на GitHub, не только вычищает ИИ, но и предлагает пользователям выбор отключения других функций. Скрипт запускается из консоли PowerShell командой и имеет список всех опций, таких как Copilot или Recall, которые можно отключить с помощью ключей реестра или скрыть в настройках.

Разработчик сообщает, что новые функции ИИ, добавленные в предыдущих сборках Windows 11, не будут представлены в программе, пока они не выйдут на канале стабильных релизов, который отправляет обновления всем пользователям. На странице утилиты можно узнать, как с ней работать, доступен гайд на YouTube.

Также есть отдельное руководство по ручному отключению функций ИИ, с которыми скрипт не может справиться, в частности Gaming Copilot, OneDrive AI и Windows Studio Effects. Туда новые функции также будут добавляться, когда станут доступными публично.

Журналисты Tom’s Hardware протестировали скрипт — все работает именно так, как задумано. Рядом с каждым переключателем есть значок «?», нажатие на который показывает объяснение. Присутствует режим возврата, чтобы восстановить выключенные функции и предотвратить их окончательную потерю. Именно так все и должно быть — пользователь имеет право контролировать работу своего ПК.