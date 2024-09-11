RENAULT Duster, TOYOTA RAV-4 и MAZDA CX5 — самые популярные новые легковые автомобили в Украине

Недавно сообщалось, что в августе на украинском автомобильном рынке наблюдался настоящий бум. Продажи новых легковых авто в Украине выросли на 40% и достигли уровня 8,1 тыс. Это рекордный показатель продаж новых легковушек за последние 32 месяца.
Примерно 70% легковых автомобилей из общего количества было реализовано частным клиентам. Остальные 30% новых легковых авто приобрели юридические лица.
По сравнению с августом 2023 года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка увеличились на 44%, а в корпоративном — на 32%.
Самые популярные новые легковые автомобили среди частных клиентов:
- TOYOTA RAV-4 — 318 ед.;
- MAZDA CX5 — 258 ед.;
- KIA Sportage — 198 ед.;
- RENAULT Duster — 178 ед.;
- BYD Song Plus — 165 ед.
Юридические лица отдавали предпочтение следующим моделям:
- RENAULT Duster — 513 ед.;
- SKODA Octavia — 150 ед.;
- TOYOTA RAV-4 — 126 ед.;
- TOYOTA Camry — 83 ед.;
- TOYOTA Corolla — 74 ед.
Напомним, после обнародования налоговых инициатив правительства с планами дополнительно облагать покупку новых авто военным сбором по ставке 15%, украинцы начали активно опустошать автосалоны.
Источник: Укравтопром
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