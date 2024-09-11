RENAULT Duster, TOYOTA RAV-4 и MAZDA CX5 — самые популярные новые легковые автомобили в Украине

Недавно сообщалось, что в августе на украинском автомобильном рынке наблюдался настоящий бум. Продажи новых легковых авто в Украине выросли на 40% и достигли уровня 8,1 тыс. Это рекордный показатель продаж новых легковушек за последние 32 месяца.

Примерно 70% легковых автомобилей из общего количества было реализовано частным клиентам. Остальные 30% новых легковых авто приобрели юридические лица.

По сравнению с августом 2023 года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка увеличились на 44%, а в корпоративном — на 32%.

Самые популярные новые легковые автомобили среди частных клиентов:

TOYOTA RAV-4 — 318 ед.; MAZDA CX5 — 258 ед.; KIA Sportage — 198 ед.; RENAULT Duster — 178 ед.; BYD Song Plus — 165 ед.

Юридические лица отдавали предпочтение следующим моделям:

RENAULT Duster — 513 ед.; SKODA Octavia — 150 ед.; TOYOTA RAV-4 — 126 ед.; TOYOTA Camry — 83 ед.; TOYOTA Corolla — 74 ед.

Напомним, после обнародования налоговых инициатив правительства с планами дополнительно облагать покупку новых авто военным сбором по ставке 15%, украинцы начали активно опустошать автосалоны.

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Источник: Укравтопром