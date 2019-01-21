Рендер Vivo APEX 2019 демонстрирует безрамочный дизайн и отсутствие селфи-камеры

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Компания Vivo запланировала на 24 января проведение специального мероприятия в Пекине, на котором ожидается презентация нового смартфона Vivo APEX 2019. А накануне этого события в сеть утекли рендеры устройства.

Пока что Vivo не раскрывала какие-либо характеристики смартфона Vivo APEX 2019, а для его продвижения использовалось словосочетание «Капля воды». Также компания опубликовала видео на своём канале, в котором предлагала проходим вслепую ощупать гаджет в коробке и описать его словами. В большинстве случаев респонденты называли слова галька и мыло, что намекает на устройство с гладким стеклянным корпусом.

Если верить утечке рендера, то смартфон Vivo APEX 2019 получил безрамочный дизайн, при этом дисплей занимает почти всю поверхность лицевой панели. Сканер отпечатков пальцев размещён под дисплеем. Камеру для автопортретов на лицевой панели рассмотреть не удалось. Пока не уточняется, будет ли использоваться в устройстве выдвижной блок камеры или конструкция слайдера. Изображение задней панели не было предоставлено для ознакомления.

По слухам, корпус смартфона Vivo APEX 2019 лишён каких-либо отверстий, в том числе порта для зарядки. Устройство якобы заряжается исключительно беспроводным способом. Также по слухам, дисплей имеет закруглённые грани, и эта особенность конструкции используется в функциональном плане.

Источник: gizmochina