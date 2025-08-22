Поиск Google AI Mode стал доступен в 180 странах, включая Украину

Google расширила режим AI Mode на 180 стран. В Украине он тоже работает, но пока только на английском — другие языки появятся позже.

Режим Google AI Mode позволяет пользователям задавать сложные вопросы, чтобы глубже погрузиться в тему непосредственно в Поиске. Компания также добавляет в AI Mode новых агентов и персонализированные возможности.

Все страны, вместе с Украиной, получили обновление только с поддержкой английского. До вчерашнего дня AI Mode был доступен только пользователям в США, Великобритании и Индии. Google планирует вскоре сделать эту функцию доступной для большего количества языков и регионов.

Теперь можно использовать AI Mode для поиска и бронирования мест в ресторанах, а в будущем — искать и бронировать услуги и искать билеты. Можно сформировать запрос с такими параметрами, как кухня ресторана, расположение, время и получить предложения. ИИ будет искать на различных платформах доступные предложения в режиме реального времени, соответствующие запросу.

Этот продвинутый режим сначала будет доступен подписчикам Google AI Ultra ($249,99) из США в экспериментальной программе Google Labs под названием Agentic capabilities in AI Mode. Google говорит, что пользователи, участвующие в эксперименте, теперь также будут видеть результаты поиска, адаптированные к их индивидуальным предпочтениям (пока в темах, связанных с общественным питанием). Пользователи могут персонализировать услугу в своей учетной записи Google.

Кроме того, Google AI Mode теперь позволяет пользователям делиться информацией и сотрудничать с другими. Кнопка «Поделиться» позволяет отправлять сообщения другим, позволяя им участвовать в обсуждении. Это может быть полезным в случаях, когда нужно сотрудничать с кем-то, планируя путешествие, вечеринку или другое мероприятие.