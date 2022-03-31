Reuters: сотрудники Microsoft, SAP SE и IBM призывают свои компании полностью прекратить деятельность в рф

В своем письме украинскому лидеру Владимиру Зеленскому президент Microsoft Corp Брэд Смит заявил, что компания продолжит ведение бизнеса в россии с клиентами, не попавшими под санкции, включая школы и больницы.

«Лишение этих учреждений обновлений программного обеспечения и услуг может поставить под угрозу здоровье и безопасность ни в чем не повинных гражданских лиц, включая детей и пожилых людей», — сообщил Смит в письме от 14 марта, которое оказалось в распоряжении Reuters.

В то же время Microsoft обсуждает с правительствами США, Великобритании и ЕС вопрос о том, «прекратить ли какие-либо текущие услуги и поддержку» в рф и будет ли двигаться «в ногу с их санкциями и другими экономическими целями». При этом Microsoft и Украина ведут конструктивный диалог о действиях по поддержке страны.

Решение некоторых ведущих западных производителей и технологических компаний, включая Microsoft, немецкую транснациональную компанию по разработке программного обеспечения SAP SE и американскую International Business Machines Corp сохранить операции или персонал в россии, несмотря на призывы Украины, вызвало недовольство сотрудников в ряде стран.

Небольшие группы сотрудников Microsoft, SAP и IBM призвали руководство полностью уйти из россии после ее вторжения в Украину, сообщило агентство.

Сотрудники призвали своих работодателей не ограничиваться прекращением новых продаж и отказом от клиентов, находящихся под санкциями. Они хотят, чтобы их компании приостановили все сделки в рф, в том числе и те, которые касаются программного обеспечения.

IBM заявила, что прекратила работу с российскими компаниями по всему миру, хотя и не увольняла и не приостанавливала поддержку иностранных компаний в россии. SAP сообщила Reuters, что соблюдает действия правительства и даже выходит за их рамки, «приветствует новые санкции, которые в настоящее время обсуждаются».

SAP ответила на просьбу Украины о прекращении всей деятельности в россии, направив ранее в этом месяце письмо президенту Владимиру Зеленскому, которое частично было рассмотрено Reuters. В нем говорилось, что компания поддерживает основные российские службы, включая «больницы, гражданскую инфраструктуру и цепочки поставок продуктов питания».

Все три компании не исключают дальнейшего отката. Но пока их сотрудники в россии получают зарплату и обладают доступом к рабочим инструментам. По данным Reuters, их местные телефонные номера активны.

Представитель IBM сообщил агентству Reuters 24 марта, что приостановка бизнеса означает, что компания больше не предоставляет российским клиентам «товары, запчасти, программное обеспечение, услуги, консультации и технологии» в любой точке мира.

SAP также сообщила агентству Reuters, что, поскольку у некоторых клиентов на компьютерах установлено ее программное обеспечение, они могут продолжать использовать.