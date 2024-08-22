«Резерв+» позволит автоматически становиться на учет в ТЦК при смене места регистрации — Минобороны

Сейчас разработчики «Резерв+» работают над добавлением новых функций в приложение. Одной из них является возможность автоматически становиться на учет в ТЦК, если военнообязанный сменил место регистрации. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой.

«Это очень важно, потому что с момента последнего обновления данных уже прошло немного времени и другие обстоятельства могли случиться у военнообязанного», — заявил Берестовой.

Электронная функция автоматической постановки на учет в приложении «Резерв+» позволит отказаться от визита в ТЦК, который обычно требует записи в проблемную электронную очередь и немалого количества времени. В то же время это снизит нагрузку на работников ТЦК.

Вместе с тем, Министерство обороны работает над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК и подавать заявку на отсрочку. Эта возможность будет полезной для многодетных родителей или студентов очной формы обучения, получающих первое высшее образование. Ранее сообщалось, что такая возможность должна появиться осенью этого года.

В то же время планируется добавить функцию цифрового рекрутинга. Министерство обороны хочет дать возможность выбирать желаемые должности в ВСУ.

«Можно будет пройти собеседования и отбор в том коллективе, где желаете служить», — говорят в оборонном ведомстве.

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Источник: УНИАН

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