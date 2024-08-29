«Резерв+» превратят в онлайн-ТЦК. Процесс займет примерно полгода — Минобороны

У Министерства обороны Украины есть большие планы относительно приложения «Резерв+». На его основе планируется создать онлайн-ТЦК для предоставления удаленных услуг военнообязанным. Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью ресурсу Forbes Ukraine.

Отмечается, что над «Резерв+» и «Армия+» работает примерно 120 специалистов из общей цифровой команды Минобороны (около 400 специалистов). Архитектуру электронного документа в «Резерв+» разработали на основе сертификата COVID-19. Всего за несколько месяцев существования приложения «Резерв+» его база пользователей выросла до 3,2 млн, а ежедневно с приложением работает около 100 тыс. пользователей.

В дальнейшем Минобороны планирует развивать «Резерв+» и реализовать в приложении новые сервисы. Это позволит перенести некоторые нынешние аспекты работы ТЦК в приложение. Фактически планируется создать онлайн-ТЦК на базе «Резерв+».

«Сейчас у нас есть большой план, как превратить «Резерв+» в ТЦК онлайн», ─ говорит Екатерина Черногоренко.

Ранее уже было анонсировано, что в приложении появится онлайн-рекрутинг и электронное направление на ВЛК. Ожидается, что опция онлайн-рекрутинга предоставит желающим возможность подписать контракт или мобилизоваться в два клика.

Кроме того, в «Резерв+» планируют добавить функцию автоматического предоставления отсрочки. Ранее речь шла о предоставлении автоматических отсрочек для студентов, а также родителей и опекунов троих детей. Теперь Екатерина Черногоренко также упомянула еще одну категория военнообязанных, которые смогут претендовать на автоматические отсрочки ─ лиц с инвалидностью.

«Добавляем опцию онлайн-рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в два клика. Кроме того, в работе три типа отсрочек: для родителей многодетных семей, людей с инвалидностью и студентов дневной формы обучения», ─ заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации.

Впоследствии также ожидается введение функции постановки на воинский учет при изменении места регистрации. Отмечается, что для полной интеграции онлайн-услуг потребуется время. На то, чтобы выстроить работу бэкэнд-систем в ТЦК, понадобится примерно полгода.

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Источник: Forbes Ukraine

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