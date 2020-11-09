Результаты lifecell за 3 квартал 2020 года: доход вырос на 14%, абонбаза — на 13%, компания впервые с 2005 года вышла на чистую прибыль
Украинский оператор мобильной связи lifecell подвел финансовые и операционные итоги деятельности за третий квартал 2020 года. Одним из самых важных достижений компании стал тот факт, что чистая прибыль lifecell в составила 36,8 млн грн по сравнению с 338,3 млн грн чистого убытка в третьем квартале 2019 года.
За этот период операционный доход lifecell увеличился на 14,2% за год – до 1745,5 млн грн по сравнению с 1528,6 млн грн в третьем квартале 2019 года. Данное увеличение дохода обусловлено ростом прибыли от потребления услуг мобильного интернета и голосовых услуг несмотря на снижение доходов роуминга из-за ограничений передвижений во время пандемии.
Показатель EBITDA по итогам третьего квартала 2020 года вырос на 12,3% — до 909,8 млн грн по сравнению с 810,5 млн грн во третьем квартале 2019 года. В результате маржа EBITDA составила 52,1% в третьем квартале 2020 года, тогда как в третьем квартале 2019 года этот показатель составлял 53,0%.
Сводные данные lifecell
Квартал
|3 кв. 2019
|3 кв. 2020
|Годовой % изм.
|Доход, млн грн
|1 528,6
|1 745,5
|14,2%
|EBITDA, млн грн
|810,5
|909,8
|12,3%
|EBITDA маржа (%)
|53,0%
|52,1%
|(0,9pp)
|Чистая прибыль (убыток), млн грн
|(338,3)
|36,8
|(110,9%)
|Капитальные инвестиции, млн грн
|547,7
|860,6
|57,1%
|Количество абонентов, млн
|9,0
|9,1
|1.1%
|Активных (3 месяца)
|6,9
|7,8
|13,0%
|MoU, минуты (12 месяцев)
|150,1
|180,8
|20,5%
|ARPU (ежемесячный доход на абонента), смешанный, грн
|56,1
|64,7
|15,3%
|Активных (3 месяца), грн
|74,7
|76,3
|2,1%
В третьем квартале 2020 года активная 3-месячная абонентская база lifecell увеличилась на 13% на годовой основе до 7,8 млн абонентов (аналогичный показатель в третьем квартале 2019 года составлял 6,9 млн) и на 2,6% по сравнению с предыдущим кварталом (7,6 млн во втором квартале 2020 года). Активная 3-месячная база пользователей скоростного мобильного Интернета на базе 4G на конец третьего квартала 2020 года выросла на 51% на годовой основе и составляла 60% от всех пользователей дата-услуг. Соответственно среднее использование дата-трафика выросло на 59% на годовой основе.
Активный 3-месячный ARPU в третьем квартале 2020 года вырос на 2,1% на годовой основе и составил 76,3 грн по сравнению с прошлогодним показателем 74,7 грн. В то же время показатель 12-месячного активного MoU вырос на 20,5% на годовой основе – 180,8 минут (150,1 минуты в третьем квартале 2019 года). В третьем квартале 2020 года капитальные вложения lifecell увеличились на 57,1% на годовой основе — до 860,6 млн грн по сравнению с 547,7 млн грн в третьем квартале 2019 года.
«В этом квартале мы впервые вышли на чистую прибыль с начала работы компании на украинском рынке в 2005 году. Наша абонентская база продолжает расти, проникновение смартфонов достигло 81%. Несмотря на сложные условия, такие как пандемия, неконкурентная среда на телеком-рынке и обязательства перед государством по оперативному разворачиванию четвертого поколения связи, компании удалось достичь значительных результатов.
И я хотел бы заверить вас, что мы будем продолжать инвестировать в Украину и делать все возможное, чтобы обеспечить всех наших абонентов лучшими продуктами и сервисами», — прокомментировал Исмет Языджы, главный исполнительный директор lifecell.
Источник: lifecell