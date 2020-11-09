Результаты lifecell за 3 квартал 2020 года: доход вырос на 14%, абонбаза — на 13%, компания впервые с 2005 года вышла на чистую прибыль





Украинский оператор мобильной связи lifecell подвел финансовые и операционные итоги деятельности за третий квартал 2020 года. Одним из самых важных достижений компании стал тот факт, что чистая прибыль lifecell в составила 36,8 млн грн по сравнению с 338,3 млн грн чистого убытка в третьем квартале 2019 года.

За этот период операционный доход lifecell увеличился на 14,2% за год – до 1745,5 млн грн по сравнению с 1528,6 млн грн в третьем квартале 2019 года. Данное увеличение дохода обусловлено ростом прибыли от потребления услуг мобильного интернета и голосовых услуг несмотря на снижение доходов роуминга из-за ограничений передвижений во время пандемии.

Показатель EBITDA по итогам третьего квартала 2020 года вырос на 12,3% — до 909,8 млн грн по сравнению с 810,5 млн грн во третьем квартале 2019 года. В результате маржа EBITDA составила 52,1% в третьем квартале 2020 года, тогда как в третьем квартале 2019 года этот показатель составлял 53,0%.

Сводные данные lifecell Квартал 3 кв. 2019 3 кв. 2020 Годовой % изм. Доход, млн грн 1 528,6 1 745,5 14,2% EBITDA, млн грн 810,5 909,8 12,3% EBITDA маржа (%) 53,0% 52,1% (0,9pp) Чистая прибыль (убыток), млн грн (338,3) 36,8 (110,9%) Капитальные инвестиции, млн грн 547,7 860,6 57,1% Количество абонентов, млн 9,0 9,1 1.1% Активных (3 месяца) 6,9 7,8 13,0% MoU, минуты (12 месяцев) 150,1 180,8 20,5% ARPU (ежемесячный доход на абонента), смешанный, грн 56,1 64,7 15,3% Активных (3 месяца), грн 74,7 76,3 2,1%

В третьем квартале 2020 года активная 3-месячная абонентская база lifecell увеличилась на 13% на годовой основе до 7,8 млн абонентов (аналогичный показатель в третьем квартале 2019 года составлял 6,9 млн) и на 2,6% по сравнению с предыдущим кварталом (7,6 млн во втором квартале 2020 года). Активная 3-месячная база пользователей скоростного мобильного Интернета на базе 4G на конец третьего квартала 2020 года выросла на 51% на годовой основе и составляла 60% от всех пользователей дата-услуг. Соответственно среднее использование дата-трафика выросло на 59% на годовой основе.

Активный 3-месячный ARPU в третьем квартале 2020 года вырос на 2,1% на годовой основе и составил 76,3 грн по сравнению с прошлогодним показателем 74,7 грн. В то же время показатель 12-месячного активного MoU вырос на 20,5% на годовой основе – 180,8 минут (150,1 минуты в третьем квартале 2019 года). В третьем квартале 2020 года капитальные вложения lifecell увеличились на 57,1% на годовой основе — до 860,6 млн грн по сравнению с 547,7 млн грн в третьем квартале 2019 года.

«В этом квартале мы впервые вышли на чистую прибыль с начала работы компании на украинском рынке в 2005 году. Наша абонентская база продолжает расти, проникновение смартфонов достигло 81%. Несмотря на сложные условия, такие как пандемия, неконкурентная среда на телеком-рынке и обязательства перед государством по оперативному разворачиванию четвертого поколения связи, компании удалось достичь значительных результатов. И я хотел бы заверить вас, что мы будем продолжать инвестировать в Украину и делать все возможное, чтобы обеспечить всех наших абонентов лучшими продуктами и сервисами», — прокомментировал Исмет Языджы, главный исполнительный директор lifecell.

Источник: lifecell