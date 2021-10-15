Riot Games и Logitech G представили линейку игровых аксессуаров в стиле League of Legends

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Riot Games совместно с Logitech G объявили о выпуске линейки игровых аксессуаров, в которую вошли гарнитура Logitech G PRO X, беспроводная мышь Logitech G PRO и коврик Logitech G840 XL. Все они выделяются оформлением в стилистике League of Legends.

Гарнитура, мышь и поверхность игрового коврика окрашены в цвета LoL, украшены узорами в культовом стиле хекстека.

Среди отличительных особенностей гарнитуры — большие 50-мм излучатели, поддержка технологии Blue VO!CE и виртуального объемного звука 7.1. Беспроводная мышь PRO Wireless в версии League of Legends Edition использует технологию скоростной беспроводной связи LIGHTSPEED Wireless, облегченный корпус, сенсор HERO с разрешением до 25 000 DPI и переключатели с ресурсом в 50 млн. нажатий.

Игровой коврик для мыши G840 XL служит связующим звеном для всей коллекции и переносит пользователей прямиком в Ущелье призывателей, которое можно назвать своего рода фоновыми декорациями Лиги. Размеры коврика составляют 900×400 мм, а минимальная толщина — 3 мм.

Все новинки поступят в продажу в декабре 2021 года. Цена устройств неизвестна.