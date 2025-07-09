Новости Крипто 09.07.2025 в 19:11 comment views icon

Роботакси Volkswagen будут получать данные о дорогах через блокчейн Solana

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Роботакси Volkswagen будут получать данные о дорогах через блокчейн Solana
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Дочерняя компания известного автопроизводителя Volkswagen ADMT, занимающаяся автономными машинами, подписала партнерство с Hivemapper. Последняя компания имеет сеть картографирования на базе блокчейна Солана под названием «Пчелиные карты».

Это позволит тестовому флоту роботакси Volkswagen ADMT перейти от статического к динамическому картографированию. То есть, данные будут получаться в реальном времени, что критически важно роботакси, которые нуждаются в актуальной информации для эффективной навигации.

Bee Maps агрегирует изображения на основе видеорегистраторов Bee, которые устанавливают водители. Затем загруженные видеозаписи модели машинного обучения превращают в разметку полос, указатели и временные рабочие зоны. Участники этой сети получают токены HONEY за каждый подтвержденный сегмент. Hivemapper утверждает, что это предоставляет самые свежие картографические данные в мире.

Bee Maps продает полученные данные через API, которые питают системы маршрутизации и локализации, используемые логистическими фирмами. А теперь и разработчиками роботакси.

У Volkswagen ADMT сейчас есть около 30 автономных электрических минивэнов ID.Buzz, которые курсируют по улицам Гамбурга. компания планирует отправить тысячи единиц роботакси в Лос-Анджелес в партнерстве с Uber. Это расширение нацелено на полностью беспилотный сервис к концу 2026 года. Каждый автомобиль полагается на массив датчиков, включающий 13 камер и девять лидаров, которые генерируют примерно пять гигабайт данных в секунду. Однако навигация все еще нуждается во внешних картах для локализации в неблагоприятных условиях, таких как дождь, блики солнца или свежее строительство.

Если интересно: сам видеорегистратор Hivemapper Bee — LTE and WiFi стоит недешево: $589. Токен HONEY сейчас торгуется по $0.01822.

Источник: Bee Maps

Favbet Tech — украинская продуктовая компания, разработчик iGaming-решений. Входит в топ-50 крупнейших IT-компаний Украины по версии DOU. Специализируется на высоконагруженных системах, облачной инфраструктуре и искусственном интеллекте. В 2025 году стала инициатором создания АИ-комитета Ассоциации «ИТ Ukrainе» — первого отраслевого объединения, занимающегося вопросами развития АИ на уровне бизнеса и государства.

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