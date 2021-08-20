«Роскосмос» в седьмой раз перенес запуск автоматического зонда «Луна-25». Теперь на 2022 г.





Российская госкорпорация «Роскосмос» подтвердила перенос запуска автоматического зонда «Луна-25» («Луна-Глоб») на май 2022 г. Ранее старт планировался на октябрь 2021 г. Это уже седьмой перенос даты запуска для данного аппарата.

Зонд «Луна-25», до 2013 г. носивший название «Луна-Глоба», разрабатывается с 2005 г., а идея обсуждалась еще в конце 90-х гг. прошлого века. Первоначально запуск был запланирован на 2014 г. Конструкция аппарата по сути повторяет советские лунные зонды середины 70-х гг., а новое название только подчеркивает эту преемственность. Предыдущая лунная миссия, доставка образца грунта станцией «Луна-24», осуществлялась еще в августе 1976 г. В отличие от современных китайских аппаратов, «Луна-25», не несет ни возвращаемого модуля, ни лунохода, только спускаемый аппарат с набором научных инструментов.

Перенос даты запуска в «Роскосмос» объясняют необходимостью дополнительного тестирования, но из-за затягивания сроков миссию уже покинули некоторые зарубежные партнеры, «забрав» с собой и часть научных приборов, в частности шведский детектор низкоэнергетических нейтральных частиц и ионов в экзосфере Луны ЛИНА-XSAN.

Конец лета оказался очень неудачным для российской космонавтики. За нештатной стыковкой модуля «Наука» с МКС последовало обвинение американских партнеров во вредительстве, затем отказ от планов построения национальной системы глобального космического интернета и вот теперь перенос «Луна-25».