Россиянин в США отмыл $530 млн через криптовалютную фирму Evita, чтобы обойти санкции против банков рф

Министерство юстиции США предъявило обвинение гражданину России Юрию Гугнину, жителю Нью-Йорка, в отмывании $530 млн через собственную криптовалютную фирму Evita. Преступления происходили с июня 2023 года по январь 2025 года.

Гугнину предъявили 22 обвинения, которые включают банковское мошенничество, уклонение от санкций и нарушение экспортного контроля.

Гугин, которому 38 лет, также известен как Юрий Машуков и Джордж Гугнин. Он использовал свою криптовалютную компанию Evita для переправки $530 млн зарубежных платежей через американские банки и криптовалютные биржи, скрывая при этом источник и цель транзакций.

Согласно судебным документам, Гугнина обвиняют в мошенничестве с банковскими переводами, заговоре с целью обмана США, нарушении Закона о Международных Чрезвычайных Экономических Полномочиях (IEEPA), ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, невнедрении эффективной программы соблюдения требований противодействия отмыванию денег, неподаче отчетов о подозрительной деятельности, отмывании денег и связанных обвинениях в заговоре. Гугнин арестован 9 июня.

Россиянин приехал в Соединенные Штаты и отмывал деньги под видом криптовалютного стартапа, который затем использовал для избежания санкций и экспортного контроля, обмана американских финансовых учреждений.

Как утверждается в обвинительном акте, Гугнин является основателем, президентом, казначеем и офицером по соблюдению требований американских компаний Evita Investments Inc. (Evita Investments) и Evita Pay Inc. (Evita Pay). Он использовал обе компании, чтобы позволить иностранным клиентам, многие из которых имели средства в подсанкционных российских банках, предоставлять ему криптовалюту, которую он затем отмывал через криптовалютные кошельки и банковские счета США. Гугнин в конце концов конвертировал средства в доллары США или другие фиатные валюты, а затем осуществлял платежи через банковские счета на Манхэттене от имени своих иностранных клиентов. При этом источники средств скрывались. Большая часть средств проходила через стейблкоины Tether USDT.

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Россиянин неоднократно врал американским банкам и биржам, говоря им, что Evita не ведет бизнес с организациями в России и не имеет дел с подсанкционными организациями. На самом деле многие клиенты Гугнина находились в России, и он способствовал платежам средствами, которые хранились в ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «ВТБ Банк» и АО «Тинькофф Банк». Гугнин имел личные счета в двух санкционированных российских банках, АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк», с которыми он осуществлял операции, во время проживания в США.

В случае признания виновным Гугнину грозит максимальное наказание в виде 30 лет тюрьмы за каждый пункт банковского мошенничества; максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы за каждый из пунктов мошенничества с банковскими переводами, IEEPA, отмывания денег и связанных обвинений в сговоре; максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы за невнедрение эффективной программы противодействия отмыванию денег и непредставление отчетов о подозрительной деятельности; и максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы за сговор с целью обмана США и ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег.

Источник: Justice.gov