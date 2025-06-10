Россиянин в США отмыл $530 млн через криптовалютную фирму Evita, чтобы обойти санкции против банков рф

Министерство юстиции США предъявило обвинение гражданину России Юрию Гугнину, жителю Нью-Йорка, в отмывании $530 млн через собственную криптовалютную фирму Evita. Преступления происходили с июня 2023 года по январь 2025 года.
Гугнину предъявили 22 обвинения, которые включают банковское мошенничество, уклонение от санкций и нарушение экспортного контроля.
Гугин, которому 38 лет, также известен как Юрий Машуков и Джордж Гугнин. Он использовал свою криптовалютную компанию Evita для переправки $530 млн зарубежных платежей через американские банки и криптовалютные биржи, скрывая при этом источник и цель транзакций.
Согласно судебным документам, Гугнина обвиняют в мошенничестве с банковскими переводами, заговоре с целью обмана США, нарушении Закона о Международных Чрезвычайных Экономических Полномочиях (IEEPA), ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, невнедрении эффективной программы соблюдения требований противодействия отмыванию денег, неподаче отчетов о подозрительной деятельности, отмывании денег и связанных обвинениях в заговоре. Гугнин арестован 9 июня.
Россиянин приехал в Соединенные Штаты и отмывал деньги под видом криптовалютного стартапа, который затем использовал для избежания санкций и экспортного контроля, обмана американских финансовых учреждений.
Как утверждается в обвинительном акте, Гугнин является основателем, президентом, казначеем и офицером по соблюдению требований американских компаний Evita Investments Inc. (Evita Investments) и Evita Pay Inc. (Evita Pay). Он использовал обе компании, чтобы позволить иностранным клиентам, многие из которых имели средства в подсанкционных российских банках, предоставлять ему криптовалюту, которую он затем отмывал через криптовалютные кошельки и банковские счета США. Гугнин в конце концов конвертировал средства в доллары США или другие фиатные валюты, а затем осуществлял платежи через банковские счета на Манхэттене от имени своих иностранных клиентов. При этом источники средств скрывались. Большая часть средств проходила через стейблкоины Tether USDT.
Россиянин неоднократно врал американским банкам и биржам, говоря им, что Evita не ведет бизнес с организациями в России и не имеет дел с подсанкционными организациями. На самом деле многие клиенты Гугнина находились в России, и он способствовал платежам средствами, которые хранились в ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «ВТБ Банк» и АО «Тинькофф Банк». Гугнин имел личные счета в двух санкционированных российских банках, АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк», с которыми он осуществлял операции, во время проживания в США.
В случае признания виновным Гугнину грозит максимальное наказание в виде 30 лет тюрьмы за каждый пункт банковского мошенничества; максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы за каждый из пунктов мошенничества с банковскими переводами, IEEPA, отмывания денег и связанных обвинений в сговоре; максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы за невнедрение эффективной программы противодействия отмыванию денег и непредставление отчетов о подозрительной деятельности; и максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы за сговор с целью обмана США и ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег.
Источник: Justice.gov
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