Руководство Госспецсвязи подозревают в завладении 62 млн грн ─ Председатель и заместитель уволены

Детективы НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении более 62 млн грн главе Госспецсвязи, его заместителю и другим должностным лицам.

Отмечается, что в общей сложности в схеме участвовали 6 человек. Дело касается закупок 2021 года, когда Госспецсвязи должна были приобрести средства информатизации для создания системы защищенных реестров данных. Эти средства приобрели по завышенной стоимости.

Следствие установило, что на протяжении 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения. Для этого привлекли две подконтрольные компании, а закупку засекретили, чтобы не допустить открытых торгов и обеспечить победу нужным компаниям. В целом, в течение 2021-2022 годов подконтрольное Госспецсвязи госпредприятие перечислило привлеченным компаниям средства на сумму более 285 млн грн. При этом реальная стоимость ПО составила 223 млн грн, а разницей более чем в 62 млн грн и завладели участники схемы. Эти средства вывели на счета подконтрольных компаний за границей.

Вместе с тем, Кабмин провел кадровые перестановки в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины. При этом были уволены:

Щиголь Юрий Федорович с должности Председателя Госспецсвязи;

Жора Виктор Владимирович с должности заместителя Председателя Госспецсвязи по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Временно исполняющим обязанности Председателя Госспецсвязи был назначен Маковский Дмитрий Васильевич.