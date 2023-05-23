«‎Форсаж» отримає кілька спінофів — Він Дізель підтвердив розробку додаткових фільмів франшизи, зокрема й «‎жіночої версії»

Зірка та продюсер «Форсажу» Він Дізель розповів про розробку додаткових проєктів, які продовжать історію франшизи після завершення оригінальної саги.

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«‎Форсаж» стартував у 2001 році як унікальний кримінальний трилер-бойовик з акцентом на вуличних автоперегонах і з того часу перетворився на одну з найбільш прибуткових медіафраншиз. Стартова частина фінальної серії проєкту «‎Форсаж 10» нещодавно вийшла в кінотеатрах і на цей час зібрала $320 млн у всьому світі.

У розмові з Variety Він Дізель розповів, що франшиза на цьому не завершиться, адже вже протягом 5 років він працює над кількома спін-оффами для «Форсажу‎», зокрема й «‎жіночою версією»:

«Я почав розробляти жіночий спін-офф у 2017 році, разом з кількома іншими додатковими фільмами. Чим швидше вийде фінал, тим скоріше ми зможемо запустити усі спін-оффи‎».

Існують, здавалося б, нескінченні можливості для додаткових фільмів «‎Форсажу» – як-от ще одна стрічка у стилі «‎Токійського дрифту», зосереджена на Хан Лю (Сон Кан), або приквел про Якоба Торетто (Джон Сіна) під час його роботи у Містера Ніхто.

Першим побічним проєктом «‎Форсажу» став фільм «Гоббс і Шоу», який вийшов у 2019 році та посів п’яте місце за валовими зборами всередині франшизи. З огляду на несподіване повернення Двейна Джонсона у «‎Форсажі 10» та успіх Джейсона Стейтема як зірки бойовиків, можна очікувати на повернення цього дуету в спін-оффі.

Найбільш реальним варіантом нині є спін-офф з жіночим кастом, сценарій до якого вже написали Ніколь Перлман, Ліндсі Бір і Женева Робертсон-Дворет. Водночас акторка Мішель Родрігес сумнівається у своїй появі в будь-яких побічних проєктах, але представлення жіночої команди Квіні (Гелен Міррен) у «‎Форсаж 10» створює багато можливостей. Існує також великий список жіночих персонажів франшизи, таких як Ремзі (Наталі Еммануель) і Тесс (Брі Ларсон), яких можуть обіграти сценаристи. Якщо Сайфер ​​(Шарліз Терон) переживе головну сагу, її історія теж може бути цікавою.

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Попри те, що Дізель вже працює над кількома допоміжними продуктами, вони, швидше за все, будуть відкладені на другий план, доки оригінальна сага не буде завершена, що може зайняти більше часу, ніж очікувалося. На світовій прем’єрі «Форсаж 10‎» у Римі актор натякнув на те, що Universal Pictures подумує відзняти для фіналу трилогію, а не дилогію.