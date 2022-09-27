Рынок криптовалют вырос на 50 миллиардов долларов за 24 часа, а биткоин поднялся выше 20 000 долларов

Во вторник, 27 сентября, биткоин (BTC) превысил уровень в 20 000 долларов, а рынок криптовалют в целом приблизился к важнейшей рыночной стоимости в 1 триллион долларов. Этому росту поспособствовало затишье после турбулентности, охватившей мировые рынки на этой неделе.

В частности, масштабный рынок криптовалют увеличил свою капитализацию более чем на 50 миллиардов долларов, увеличившись с 921 миллиарда долларов 26 сентября до 974 миллиардов долларов 27 сентября, согласно данным, полученным Finbold из CoinMarketCap.

Биткоин во вторник вырос на 5,48% по сравнению с предыдущим днем, при этом общий объем крипторынка за последние 24 часа составил 85,68 млрд долларов, что соответствует увеличению на 47,30%.

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В других местах флагманский цифровой актив торгуется по цене 23 216 долларов, что на 7,03% больше за последние 24 часа и на 4,47% за предыдущие семь дней. Общая рыночная стоимость биткоина в настоящее время составляет 388 миллиардов долларов, с доминацией в данное время 39,84%, увеличившись на 0,65% за день.

Источник: Finbold